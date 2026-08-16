Anas assume diplomati e laureati in tutta Italia, i profili aperti e come candidarsi

Anas ha avviato una campagna di recruiting su tutto il territorio italiano. Lâ€™azienda sta cercando nuove figure, dai profili tecnici a quelli amministrativi, offrendo opportunitÃ di crescita sia per diplomati che per laureati.

Per inviare la domanda consultare il link di seguito.

Una volta individuata la posizione di proprio interesse, per procedere, Ã¨ richiesta la compilazione di un form, dove devono essere esplicati tutti i requisiti e i titoli posseduti entro le scadenze indicate per ciascun annuncio.

Per maggiori informazioni e per inviare la domanda:

https://careers.stradeanas.it/search/