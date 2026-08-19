Lutto ad Agnone: addio a Tonino Scampamorte, storico amministratore e protagonista della vita politica altomolisana

Si è spento all’età di 74 anni, all’improvviso, Carmine Antonio Scampamorte, per tutti conosciuto e stimato semplicemente come Tonino. La sua scomparsa, avvenuta mentre percorreva la provinciale Guado Liscia – Agnone, lascia un profondo dolore in tutta la comunità dell'Alto Molise e nel panorama politico locale e regionale.

Tonino Scampamorte è stato una figura di spicco della vita amministrativa e politica di Agnone e del territorio altomolisano, distinguendosi per dedizione, pragmatismo e profondo attaccamento alle proprie radici:

Ha iniziato il suo percorso politico nella Democrazia Cristiana (DC), incarnandone i valori di ascolto e presenza costante sul territorio, per poi aderire con coerenza al Popolo della Libertà (PdL).

A Palazzo San Francesco ha ricoperto con rigore e spirito di servizio la carica di Assessore all'Agricoltura e alla Protezione Civile nelle giunte comunali guidate dai sindaci Gelsomino De Vita e Lorenzo Marcovecchio. Durante il suo mandato si è occupato in prima persona di dossier fondamentali per la montagna, in particolare della gestione e del piano neve.

Ex dipendente della Comunità Montana, è stato un punto di riferimento insostituibile per gli agricoltori e gli allevatori della zona, dimostrando una profonda conoscenza delle problematiche legate all'agricoltura e alla zootecnia.

È stato storicamente vicino agli ex assessori regionali Franco Giorgio Marinelli e Nicola Cavaliere. Oltre all'attività istituzionale, è stato tra i principali promotori e organizzatori della tradizionale Ndocciata di Agnone, rito simbolo del territorio nel mondo.

Ne danno il doloroso e commosso annuncio la moglie Maria, i figli Anna e Paolo, il genero Emidio, la nuora Susanna, gli amati nipoti Maria, Sara, Sophia e Theo, la sorella Onorina e i parenti tutti.

Camera Ardente: Allestita presso la Casa Funeraria Bucci (Zona Artigianale Giovanni Paolo II, Agnone).

Rito Funebre: Le esequie si svolgeranno domani, 20 Agosto alle ore 15:30, presso la Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli ad Agnone.