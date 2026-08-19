Salcito conferisce la cittadinanza onoraria a Mariano Flocco e Domenico Iannacone





Sabato 22 agosto, alle ore 19:00, in Piazza Michele Pietravalle, la cerimonia ufficiale. Un riconoscimento a due personalitÃ che hanno saputo distinguersi per valore, impegno professionale e profonda attenzione alla persona e alla societÃ .



SALCITO (CB) â€“ Il Comune di Salcito si prepara a vivere un momento di particolare valore istituzionale e comunitario. VenerdÃ¬ 22 agosto 2026, alle ore 19:00, in Piazza Michele Pietravalle, si terrÃ la cerimonia ufficiale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al dott. Mariano Flocco e a Domenico Iannacone.



Con questo importante riconoscimento, l'Amministrazione comunale intende rendere omaggio a due personalitÃ che, nei rispettivi ambiti professionali e umani, hanno saputo esprimere valori di competenza, responsabilitÃ , impegno e attenzione verso gli altri.



Al dott. Mariano Flocco, medico, ricercatore e uomo di grande sensibilitÃ , viene riconosciuto il valore di una vita dedicata alla medicina, alla ricerca e alla cura dell'uomo, esercitate con competenza, passione e straordinaria umanitÃ .



A Domenico Iannacone, giornalista, autore e conduttore, il Comune di Salcito rende omaggio per il suo impegno nel raccontare con rigore, veritÃ e coraggio le storie del Paese, dando voce alle persone e alle realtÃ spesso lontane dai riflettori e contribuendo, attraverso il suo lavoro, a promuovere i valori della dignitÃ , della giustizia e della responsabilitÃ sociale.



Il conferimento della Cittadinanza Onoraria rappresenta non soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un momento di condivisione per l'intera comunitÃ : un modo per riaffermare quei valori di umanitÃ , cultura, impegno civile e servizio alla collettivitÃ nei quali Salcito si riconosce.



Â«Ãˆ un momento di grande orgoglio per la nostra comunitÃ â€“ dichiara il Sindaco Giovanni Galli â€“. Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Mariano Flocco e Domenico Iannacone vogliamo esprimere la gratitudine e la stima di Salcito verso due uomini che, attraverso percorsi differenti, hanno lasciato e continuano a lasciare un segno importante nella societÃ . Accoglierli simbolicamente nella nostra comunitÃ significa riconoscersi nei valori che rappresentano e trasmetterli alle future generazioni.Â»



La cerimonia sarÃ aperta alla cittadinanza e costituirÃ un'occasione di incontro e partecipazione, nel segno della gratitudine e dell'orgoglio di una comunitÃ che sceglie di riconoscere e onorare l'eccellenza.



La cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare.



Sabato 22 agosto 2026 â€“ ore 19:00

? Piazza Michele Pietravalle â€“ Salcito (CB)



Comune di Salcito

L'Amministrazione Comunale