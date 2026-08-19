Guardia di Finanza: chi attiva i soccorsi senza giustificato motivo dovrÃ  sostenerne i costi

Quando una persona Ã¨ in pericolo, ogni minuto puÃ² essere decisivo. Per questo Ã¨ fondamentale che il sistema di soccorso possa intervenire rapidamente e concentrare le proprie risorse sulle situazioni di reale emergenza.

La Guardia di finanza concorre al sistema nazionale di ricerca e soccorso insieme alle altre istituzioni militari e civili. In mare, in montagna, nelle zone piÃ¹ difficili da raggiungere e in occasione di calamitÃ o altre emergenze, il Corpo puÃ² mettere a disposizione personale specializzato, unitÃ cinofile, automezzi, elicotteri, aerei, droni e unitÃ navali.

Sono entrate in vigore nuove regole per gli interventi effettuati dalla Guardia di finanza.

Chi provoca volontariamente o con un comportamento gravemente imprudente una situazione che rende necessario il soccorso dovrÃ sostenerne i costi.

Lo stesso principio si applica a chi richiede un intervento senza una reale necessitÃ o senza un giustificato motivo.

Non viene introdotto alcun pagamento generalizzato. Chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme concretamente per l'incolumitÃ di un'altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione.

Il pagamento non sarÃ automatico. Prima verrÃ sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l'intervento.

Gli interventi possono durare molte ore e richiedere un rilevante impiego di uomini e mezzi. Una chiamata ingiustificata non Ã¨ quindi priva di conseguenze: puÃ² impegnare risorse che, nello stesso momento, potrebbero essere necessarie per soccorrere chi si trova realmente in pericolo.

L'obiettivo delle nuove regole non Ã¨ scoraggiare le persone dal chiedere aiuto, ma evitare richieste effettuate con leggerezza o prive di una concreta motivazione. In questo modo si proteggono le risorse pubbliche e, soprattutto, la capacitÃ di risposta dell'intero sistema di soccorso.



