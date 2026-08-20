Trivento, stasera la 17ª Scalinata dei Sapori: attese 1.700 persone

Trivento si prepara a vivere questa sera, 20 agosto, la diciassettesima edizione della “Scalinata dei Sapori”, il percorso enogastronomico che ogni anno anima il centro storico del borgo tra gusto, tradizione, musica e spettacolo.

I preparativi sono iniziati ben presto questa mattina, con le associazioni impegnate nella preparazione delle pietanze che saranno protagoniste delle nove tappe del percorso gastronomico. Un lavoro che prosegue per ultimare tutte le specialità e portare, questa sera, i sapori della tradizione per le circa 1.700 persone previste a Trivento.

L’evento è promosso, per il secondo anno consecutivo, dall’APS “La Scalinata dei Sapori”, presieduta da Giuseppe Quaranta, e coinvolge numerose associazioni del territorio. Il percorso degustativo prevede nove tappe, con un viaggio tra alcuni dei sapori più rappresentativi della tradizione locale: “pizza e foglie” (Avis comunale di Trivento); “sagne al mugnaio” (Il Cenobio di Maiella); p’pdign rscariell (Sez. Alpini Trivento); pallotte (Agorà Montagna); “ndrit” (Club Trigno Fuoristrada); “accasalafredda” (Comitato Amici di Contrada Penna); “sfringione” (Pro loco Terventum); “pesche al vino” (Club 500 Terventum); e infine le immancabili “cancelle” (ODV Cielo e Terra).

Il biglietto per il percorso gastronomico ha un costo di 22 euro. Con un’aggiunta di 10 euro sarà inoltre possibile abbinare il percorso enologico “Alla scoperta dei vini molisani”, con quattro varietà di vini selezionati.

La serata sarà accompagnata dalla musica, con Beatska – Live Tour (Piazza Fontana), Blus.it (Scalinata di San Nicola), Antonio e il suo Bufù (Via Torretta), Mulieres Garganiche (Piazza Cattedrale) e i DJ set di Angels Hype (Piazza Fontana) e Beatrice (Vico Felice). Un programma musicale che accompagnerà la manifestazione nei diversi punti del centro storico. A completare il programma anche lo spettacolo pirotecnico.

Per chi non avesse ancora acquistato il ticket, restano gli ultimi biglietti disponibili. È possibile acquistarli online sulla piattaforma TicketSms oppure presso l’Infopoint di Piazza Fontana, attivo dalle ore 17:30.