Francavilla al Mare, furti sotto l'ombrellone e carte rubate: tre misure cautelari eseguite dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 17 agosto 2026, i Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno dato esecuzione a tre misure cautelari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, nei confronti di tre individui ritenuti responsabili di una serie di furti commessi ai danni di numerosi bagnanti presso i lidi del litorale.

I provvedimenti cautelari traggono origine da una mirata attivitÃ investigativa condotta dai militari dell'Arma mediante lâ€™accurata analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro abitato e specifici servizi di osservazione e pedinamento, avviati a seguito della ricezione di numerose denunce per furto di effetti personali avvenuti in spiaggia tra il 25 luglio e il 5 agosto 2026.

Nella circostanza, sono stati raccolti solidi elementi di prova a carico dei tre soggetti (un 48enne di Pescara, un 50enne di Francavilla al Mare e un 38enne di Spoltore) i quali, dopo aver asportato effetti personali, denaro contante e carte di debito/credito, effettuavano prelievi bancomat o acquistavano merce di vario genere presso gli esercizi commerciali della zona.

A seguito delle risultanze investigative acquisite e della specifica richiesta avanzata all'AutoritÃ Giudiziaria, sono stati emessi ed eseguiti i seguenti provvedimenti:

Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 48enne di Pescara e il 50enne di Francavilla al Mare;

per il 48enne di Pescara e il 50enne di Francavilla al Mare; Obbligo di dimora nel Comune di Spoltore per il 38enne.

Lâ€™attivitÃ si inserisce nellâ€™ambito dei mirati servizi di contrasto ai reati predatori commessi ai danni di esercenti pubblici e turisti durante il periodo estivo sul litorale. Di conseguenza, Ã¨ stato dato un maggiore impulso anche ai servizi di prevenzione al fine di rendere piÃ¹ fruibili e sicure le citate aree. In tale quadro si inseriscono anche i servizi di pattuglia svolti con le nuove bici a pedalata assistita, che permettono un controllo piÃ¹ incisivo nelle aree pedonali e lungo le spiagge.