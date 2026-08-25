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Busso, schianto sulla SS87: muore una donna

Tre le autovetture coinvolte nel tragico incidente.

AttualitÃ 
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Tragico incidente nel pomeriggio sulla SS87, nel territorio di Busso. Poco prima delle 17, al chilometro 128, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con unâ€™autopompa serbatoio (APS). Presenti anche i Carabinieri di Vinchiaturo e Bojano e diverse ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Una donna di 56 anni, originaria di Baranello, Ã¨ deceduta nellâ€™incidente.

La strada Ã¨ stata chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dellâ€™ordine. Il traffico Ã¨ stato quindi interrotto nel tratto interessato dallâ€™incidente.


 

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