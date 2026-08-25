Busso, schianto sulla SS87: muore una donna

Tragico incidente nel pomeriggio sulla SS87, nel territorio di Busso. Poco prima delle 17, al chilometro 128, tre autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.
Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con unâ€™autopompa serbatoio (APS). Presenti anche i Carabinieri di Vinchiaturo e Bojano e diverse ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Una donna di 56 anni, originaria di Baranello, Ã¨ deceduta nellâ€™incidente.
La strada Ã¨ stata chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dellâ€™ordine. Il traffico Ã¨ stato quindi interrotto nel tratto interessato dallâ€™incidente.