Il grido dei vignaioli della Cantina San Zenone: Â«Il clima cambia, chi custodisce la terra non si arrendeÂ»

Troppo spesso il tema dei cambiamenti climatici viene percepito come qualcosa di lontano dal nostro quotidiano: lo scioglimento dei ghiacciai, lâ€™innalzamento del livello dei mari, la desertificazione di territori remoti, gli incendi che devastano altre parti del mondo.

E anche un aumento di un grado della temperatura media puÃ² sembrare poca cosa. Un grado in piÃ¹: che sarÃ mai?

In realtÃ , quando si parla di temperatura media, quel grado non rappresenta semplicemente una giornata un poâ€™ piÃ¹ calda. Significa modificare equilibri, stagioni e cicli naturali. E per chi vive e lavora la terra tutto questo assume immediatamente una dimensione concreta: significa siccitÃ e stress idrico, fasi vegetative anticipate, eventi meteorologici estremi e calendari agricoli che non sono piÃ¹ quelli conosciuti e tramandati per generazioni.

I cambiamenti climatici, dunque, non riguardano soltanto i ghiacciai. Riguardano anche noi. E riguardano ciÃ² che ogni giorno arriva sulle nostre tavole.

Un esempio arriva questâ€™anno dai vigneti molisani e, in particolare, dai soci della Cantina Sociale San Zenone di Montenero di Bisaccia, storica cooperativa vitivinicola aderente a Confcooperative Molise.

Â«Viaggiamo con oltre quindici giorni di anticipo rispetto ai calendari ordinari, con evidenti problemi di natura organizzativa sia per il lavoro in campagna sia per quello in cantina â€“ afferma il presidente della Cantina San Zenone, Adamantonio Flocco â€“. Stiamo lavorando insieme ai nostri tecnici e ai nostri enologi affinchÃ© questo anticipo non incida sulla qualitÃ dei vini. Il punto fondamentale Ã¨ individuare, vigneto per vigneto, il momento corretto per la raccoltaÂ».

Lâ€™anticipo della stagione, infatti, non significa necessariamente una vendemmia di minore qualitÃ , ma impone maggiore attenzione e capacitÃ tecnica. Temperature elevate possono accelerare alcuni processi di maturazione e rendere piÃ¹ complesso individuare il momento ottimale della raccolta.

Â«La maturazione tecnologica delle uve, legata principalmente allâ€™equilibrio tra zuccheri e aciditÃ , puÃ² non procedere con gli stessi tempi della maturazione fenolica â€“ sottolinea lâ€™enologo della Cantina San Zenone, Mauro Confalonieri â€“. Per questo Ã¨ necessario monitorare costantemente lâ€™evoluzione delle uve e intervenire con le opportune scelte agronomiche ed enologicheÂ».

Secondo le valutazioni tecniche effettuate finora dalla Cantina, quantitÃ e qualitÃ della produzione potrebbero mantenersi sostanzialmente in linea con quelle dello scorso anno, a condizione che vignaioli e cantina riescano a governare adeguatamente questa fase particolarmente delicata della stagione.

Ed Ã¨ proprio qui che, secondo Confcooperative Molise, emerge una delle contraddizioni piÃ¹ evidenti del dibattito sui cambiamenti climatici.

Â«CiÃ² che sta accadendo questâ€™anno nei vigneti racconta molto piÃ¹ di tante conferenze sul clima â€“ afferma il presidente di Confcooperative Molise, Riccardo Terriaca â€“. Racconta di un settore agricolo giÃ fortemente sotto pressione per le note difficoltÃ di mercato e che, contemporaneamente, Ã¨ costretto a modificare tempi, organizzazione e tecniche produttive per adattarsi a condizioni climatiche sempre meno prevedibiliÂ».

Â«Si parla molto di resilienza â€“ prosegue Terriaca â€“ ma nelle nostre campagne la resilienza non Ã¨ una parola da utilizzare comodamente nei convegni o nei salotti delle grandi cittÃ . Ãˆ cambiare programmi, lavorare di piÃ¹, investire, rischiare. Ãˆ competenza, fatica, passione e restanza. Ãˆ la scelta quotidiana di uomini e donne che continuano a produrre nonostante tutto e, continuando a farlo, mantengono vivi i nostri territoriÂ».

Una funzione che va ben oltre il valore economico della produzione agricola.

Â«Dietro una bottiglia di vino molisano â€“ concludono allâ€™unisono Terriaca e Flocco â€“ non ci sono soltanto uva, cantina e mercato. Ci sono vigneti coltivati, colline curate, comunitÃ che rimangono, lavoro che resiste. Câ€™Ã¨ un paesaggio che qualcuno continua ogni giorno a presidiare e custodire anche per tutti noi. Per questo la capacitÃ di adattamento dei nostri agricoltori va sostenuta, non semplicemente celebrata. Se il cambiamento climatico Ã¨ ormai una questione strutturale, strutturali devono diventare anche le risposte della politica: ricerca, innovazione, gestione della risorsa idrica, strumenti di prevenzione e sostegno agli investimentiÂ».