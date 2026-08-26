Alto Molise, controlli senza sosta: arresto per violenza domestica e sicurezza rafforzata nel weekend

Anche dopo il weekend di Ferragosto, continua incessante lâ€™attivitÃ preventiva di controllo del territorio dei militari della Compagnia di Agnone, volta a garantire una presenza costante specie nelle aree in cui si concentrano, di volta in volta, assembramenti ed eventi in favore di grandi e giovani. Nellâ€™ultimo weekend, infatti, la macchina della sicurezza dellâ€™Arma alto-molisana si Ã¨ disarticolata su un totale di 18 pattuglie, sia automontate che appiedate. In termini di prevenzione dei reati in genere, si Ã¨ proceduto come di consueto ai controlli alla circolazione stradale sulle principali arterie di collegamento infra-provinciali, riuscendo a controllare piÃ¹ di 100 soggetti e circa 80 veicoli.

Tuttavia, nella settimana appena conclusasi, sulla sfera repressiva, la Compagnia ha segnalato allâ€™AutoritÃ Giudiziaria 2 soggetti entrambi italiani, 1 in stato di arresto per reati afferenti alla violenza domestica, con pregressi episodi analoghi giÃ verificatisi lo scorso inverno, e 1 altro in stato di libertÃ per essere stato sorpreso alla guida in arco notturno dopo aver alzato un po' troppo il gomito. Parallelamente, altri 2 giovani ragazzi sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, cosÃ¬ come 2 risultano in questa settimana le patenti ritirate.

Ad ogni modo, anche nellâ€™ultima decade di agosto le articolazioni periferiche dellâ€™Arma continueranno a dispiegarsi capillarmente sul territorio per favorire un regolare rientro dalle vacanze, nonchÃ© la gestione e lo svolgimento degli ultimi eventi in programma nei palinsesti delle varie amministrazioni comunali della zona. Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale gli indagati potranno fare la loro difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale. Gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.