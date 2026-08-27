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Buone notizie per la Casa della ComunitÃ  di Trivento: torna la cardiologia

AttualitÃ 
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Dopo diversi mesi di vacanza, dal prossimo 2 settembre torna attivo lâ€™ambulatorio specialistico di cardiologia presso la Casa della ComunitÃ  di Trivento. Lâ€™ambulatorio sarÃ  operativo ogni martedÃ¬, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

Unâ€™altra buona notizia riguarda il servizio di Guardia medica: per tutto il mese di settembre i turni saranno completamente coperti, dopo che nei mesi scorsi si erano verificati alcuni turni scoperti.

Il sindaco di Trivento, Luigi Pavone, esprime soddisfazione per il ripristino del servizio di cardiologia e per la copertura dei turni di Guardia medica, sottolineando lâ€™importanza di garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati e continuativi.

Il sindaco Luigi Pavone ringrazia la direttrice del Distretto sanitario, dott.ssa Tiziana Scellini, per la collaborazione e per lâ€™attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Trivento, auspicando che si possa continuare a lavorare insieme per superare le criticitÃ  e assicurare servizi sempre piÃ¹ efficienti alla comunitÃ .

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