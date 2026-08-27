Buone notizie per la Casa della ComunitÃ  di Trivento: torna la cardiologia

Dopo diversi mesi di vacanza, dal prossimo 2 settembre torna attivo lâ€™ambulatorio specialistico di cardiologia presso la Casa della ComunitÃ di Trivento. Lâ€™ambulatorio sarÃ operativo ogni martedÃ¬, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30.
Unâ€™altra buona notizia riguarda il servizio di Guardia medica: per tutto il mese di settembre i turni saranno completamente coperti, dopo che nei mesi scorsi si erano verificati alcuni turni scoperti.
Il sindaco di Trivento, Luigi Pavone, esprime soddisfazione per il ripristino del servizio di cardiologia e per la copertura dei turni di Guardia medica, sottolineando lâ€™importanza di garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati e continuativi.
Il sindaco Luigi Pavone ringrazia la direttrice del Distretto sanitario, dott.ssa Tiziana Scellini, per la collaborazione e per lâ€™attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Trivento, auspicando che si possa continuare a lavorare insieme per superare le criticitÃ e assicurare servizi sempre piÃ¹ efficienti alla comunitÃ .