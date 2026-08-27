Isole Tremiti, pesca illegale di ricci di mare: sanzione da 1.000 euro

Nel pomeriggio di ieri, alle Isole Tremiti,
a seguito di una segnalazione pervenuta allâ€™Ufficio Locale Marittimo Isole Tremiti e al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di
Finanza, il personale delle due Forze si Ã¨
prontamente coordinato, intervenendo nelle acque dellâ€™arcipelago per effettuare
le necessarie verifiche.
Giunto sul posto, il personale operante ha
proceduto agli accertamenti di competenza, individuando un diportista intento
ad effettuare la cattura di ricci di
mare in violazione della normativa regionale vigente.
A seguito degli accertamenti effettuati, nei
confronti del trasgressore Ã¨ stata elevata n. 1 sanzione amministrativa, per un importo complessivo di euro 1.000,00,
per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale della Puglia 18 aprile 2023, n. 6, come
successivamente modificata e integrata dalla Legge regionale 8 luglio 2026, n. 11.
Gli esemplari di riccio di mare rinvenuti sono stati immediatamente rigettati in mare,
consentendone la restituzione al proprio habitat naturale.
Lâ€™attivitÃ svolta conferma lâ€™importanza del
costante raccordo operativo tra le diverse Forze presenti alle Isole Tremiti,
la cui collaborazione consente di assicurare unâ€™azione di vigilanza
maggiormente incisiva e capillare, a tutela dellâ€™ambiente marino e del rispetto
della normativa vigente.
Termoli,
27 agosto 2026.