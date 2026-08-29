Incidente stradale a Roccapipirozzi, frazione di Sesto Campano

Sesto Campano (IS), 29 agosto 2026 â€“ Poco dopo le ore 10:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono stati allertati dal NUE 112 per un incidente stradale verificatosi in localitÃ Roccapipirozzi, frazione del Comune di Sesto Campano.
Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'incidente, collaborando con il personale sanitario del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilitÃ e negli accertamenti di competenza.