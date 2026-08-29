Approvato il bando per il potenziamento e la fruizione dei siti culturali. Cofelice: "Un risultato importante per valorizzare il patrimonio culturale molisano con azioni concrete."

CAMPOBASSO - La Regione Molise muove un passo decisivo verso la valorizzazione integrata e la modernizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e identitario. Nell'ambito della linea d'azione "Interventi di potenziamento e fruizione dei siti culturali e dei musei comunali" afferente alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021-2027) e in attuazione dell'Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ã¨ stato ufficialmente pubblicato l'Avviso Pubblico dedicato ai Siti Culturali degli Enti Locali. <

> Ha commentato il Consigliere Regionale Delegato al Turismo e Cultura Fabio Cofelice. <> L'Avviso Ã¨ finalizzato al sostenimento di interventi su teatri, arene, auditorium, hub culturali, palazzi storici, castelli, biblioteche, caffÃ¨ letterari e mediateche di proprietÃ pubblica, con una dotazione finanziaria di â‚¬ 2.934.920,00, per un contributo concedibile minimo di â‚¬ 20.000,00 fino a un massimo di â‚¬ 500.000,00 per progetto, destinato a Comuni ed Enti Locali molisani con termine per le domande Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio regionale. Â«La cultura moderna deve essere accessibile a chiunque, senza barriere fisiche, sensoriali o cognitive, e deve saper parlare il linguaggio delle nuove generazioni. - continua Fabio Cofelice- Per questo abbiamo voluto premiare la digitalizzazione, i percorsi espositivi interattivi e la promozione sui canali digitali e social. Un sito culturale isolato, pur bello che sia, oggi rischia di rimanere invisibile.Â» In ultimo il Consigliere con delega al Turismo e Cultura conclude con un'esortazione. Â«Invito tutti gli amministratori locali a cogliere con prontezza e visione strategica questa opportunitÃ . I nostri uffici regionali sono e saranno a completa disposizione per fornire chiarimenti e supporto. Questo bando rappresenta un treno cruciale per rilanciare la memoria dei nostri territori e proiettarla nel futuro; facciamo squadra per restituire ai cittadini molisani ed ai visitatori di tutto il mondo una regione ricca di s t o r i a