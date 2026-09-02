Terra Santa: santuari vuoti e crisi umanitaria a Betlemme. L'invito di Alessio Monaco (AVS): "I fedeli tornino in pellegrinaggio"

Si Ã¨ concluso ieri, martedÃ¬ 1Â° settembre, il pellegrinaggio in Terra Santa del capogruppo AVS in Consiglio Regionale, Alessio Monaco, insieme all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un cammino di preghiera e viva testimonianza.

Luoghi di straordinaria carica spirituale dove le tensioni e la sacralitÃ del Medio Oriente si avvertono con rara intensitÃ .

Il rientro in Italia e il ritorno alla quotidianitÃ lasciano spazio a una riflessione dolorosa, accorata e necessaria sulla situazione politica e sociale trovata sul campo. Il quadro riscontrato rispecchia drammaticamente i continui allarmi lanciati dal Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa: le strade di Gerusalemme, cosÃ¬ come i santuari di Betlemme e Nazareth, appaiono irreali, completamente vuoti e deserti a causa dell'assenza di flussi turistici e spirituali che dura ormai da quasi tre anni. Senza i pellegrini, le strutture faticano a stare in piedi e la comunitÃ cristiana locale, ridotta a un piccolo gregge che compie sforzi enormi per resistere, perde la sua principale fonte di sostentamento.

In Palestina la crisi umanitaria si tocca con mano. A Betlemme si avverte la cruda e triste realtÃ di un territorio dove i trasferimenti verso Israele sono diventati quasi impossibili, persino per motivi di prima necessitÃ o per i bambini che necessitano di cure sanitarie o aiuti specifici, costantemente sottoposti a controlli estenuanti. In queste zone la presenza e i simboli delle istituzioni palestinesi sembrano quasi non esistere piÃ¹, lasciando spazio a un silenzio pesante e surreale. In questa complessa realtÃ brilla tuttavia la luce della caritÃ attraverso due straordinarie opere sociali visitate a Betlemme: lâ€™Istituto EffetÃ¡ (Ephphatha) Paolo VI, storico centro d'eccellenza per la rieducazione audio-fonetica dei bambini audiolesi che garantisce istruzione e futuro a oltre 200 studenti dalle elementari alla maturitÃ , e la CrÃ¨che della Sacra Famiglia, lo storico orfanotrofio retto dalle Suore Figlie della CaritÃ di San Vincenzo de' Paoli. Una vera oasi di misericordia che accoglie, nutre e custodisce decine di neonati e bambini abbandonati o provenienti da contesti familiari di gravissimo disagio sociale. Reali risposte d'amore che suppliscono alla totale mancanza di servizi pubblici e offrono speranza e protezione ai piÃ¹ piccoli e indifesi.

In questo scenario di emergenza, lâ€™azione dellâ€™Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme si conferma una colonna portante per la sopravvivenza della Chiesa universale in Medio Oriente, garantendo il sostentamento materiale e la continuitÃ operativa delle scuole, degli ospedali, degli orfanotrofi, dei centri di accoglienza e delle parrocchie del Patriarcato Latino. Appartenendo con profondo orgoglio all'Ordine fin dal 2011, desidero esprimere un sentito e devoto ringraziamento alla Luogotenenza per l'Italia Centrale, nella persona del Luogotenente, S.E. Cav. di Gran Croce Avv. Stefano Petrillo, e alla guida spirituale che ci ha accompagnati lungo tutto il percorso, S.E. Mons. Gr. Uff. Edoardo Aldo Cerrato, Gran Priore Coadiutore della Luogotenenza per l'Italia Centrale OESSG, insieme a Don Giovanni Fusco, per il prezioso sostegno pastorale e la costante presenza al fianco del nostro gruppo.

Questo viaggio non si chiude con il rientro a casa, ma si trasforma in una missione di testimonianza: difendere la Terra Santa significa opporsi all'oblio e garantire a queste popolazioni la dignitÃ e la speranza. Rivolgiamo perciÃ² un invito urgente e accorato a tutti i fedeli affinchÃ©, in condizioni di sicurezza come nel nostro caso, tornino in pellegrinaggio in Terra Santa. Ripercorrere quelle strade significa aiutare concretamente i cristiani locali a non abbandonare la propria terra, sostenere la nostra Chiesa, riscoprire le radici della nostra fede e portare vicinanza e dignitÃ a tutti i popoli che soffrono, in particolar modo a quello palestinese. Non lasciamo che i Luoghi Santi diventino musei del passato: la Terra Santa ha bisogno di noi, delle nostre preghiere e della nostra presenza.

Alessio Monaco

Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra (AVS)

Consiglio Regionale