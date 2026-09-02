"Il seme e le strade" di Enzo Delli Quadri: L'Elogio di Chi Resta

Il seme e le strade di Enzo Delli Quadri
"Dedicata a mio nipote Giovanni Giaccio e in onore di tutti coloro che hanno scelto di "seminare in Paese"
Nei borghi non Ã¨ facil lavorareâ€¨
Nei borghi non Ã¨ facil lavorareâ€¨
ed il doman difficile d'affrontare.â€¨
C'Ã¨ quell'ente inutil regionaleâ€¨
che maneggia la politica locale.
Crescon uffici, incarichi e strutture,â€¨
Crescon uffici, incarichi e strutture,â€¨
non il lavoro, nÃ© nuove procedure.â€¨
Son tanti che transumano in cittÃ ,
â€¨cercando un posto e un po' di libertÃ .
Ma il posto, spesso, Ã¨ povero e precario,â€¨
Ma il posto, spesso, Ã¨ povero e precario,â€¨
tra umiliazioni e misero salario.â€¨
L'affitto corre, il conto non perdona,â€¨
ed il guadagno presto se ne vola.
La sera dona musica e rumore,â€¨
La sera dona musica e rumore,â€¨
le notti sono piene di colore;â€¨
perÃ² non mancan ansia e insicurezza,
â€¨affanno, solitudine ed amarezza.
"Ma noi avemmo almen grande coraggio
"Ma noi avemmo almen grande coraggio
â€¨di abbandonare il porto per il viaggio;â€¨
voi siete lÃ¬, contenti di restare,â€¨
col poco che vi basta per campare.
Rischiamo il nostro pane ed il domani,â€¨
Rischiamo il nostro pane ed il domani,â€¨
cercando nuove strade, anche lontani;â€¨
voi vi tenete stretto quel che avete,
vi accontentate del pÃ² che possedete".
vi accontentate del pÃ² che possedete".
â€¨Ma chi rimane deve reinventare
â€¨il modo di produrre e di campare;â€¨
e se un'idea muta in un mestiere,
â€¨ecco ritorna il gusto del piacere.
Certo c'Ã¨ l'aria, il volto dell'amico,â€¨
Certo c'Ã¨ l'aria, il volto dell'amico,â€¨
la strada conosciuta, il gesto antico;â€¨
e quando il giorno s'addormenta a sera,â€¨
s'incontra ancora l'amicizia vera.
Il borgo non promette sicurezza,
Il borgo non promette sicurezza,
â€¨ha giorni di fatica e tanta asprezza;â€¨
chi resta deve ancora seminare,â€¨
senza sapere quello che puÃ² fare.
Qualcuno ancora pensa che restareâ€¨
Qualcuno ancora pensa che restareâ€¨
sia accontentarsi e non voler rischiare;
â€¨ma c'Ã¨ piÃ¹ rischio, a volte, nel creareâ€¨
che andar per strade credendo di sognare.
Enzo Delli Quadri
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Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".