Agnone, la politica delle due facce.



C'Ã¨ qualcosa che non torna nella politica dell'amministrazione Saia.



Quando dalla Regione arrivano rassicurazioni, il sindaco manifesta fiducia, parla di Â«segnali incoraggiantiÂ», rivendica interlocuzioni e rapporti istituzionali. Quando quelle rassicurazioni evaporano, arrivano le accuse, i ricorsi al TAR, le mobilitazioni e persino l'annuncio dello sciopero della fame.



Intanto l'ospedale Caracciolo continua a vivere nell'incertezza e Agnone, dopo tre anni senza pediatra, scopre persino di non essere considerata zona carente.



A questo punto una domanda diventa inevitabile: a che cosa sono serviti tutti questi rapporti privilegiati con i vertici regionali?



Daniele Saia non Ã¨ un sindaco isolato nelle montagne dell'Alto Molise. Ãˆ anche presidente della Provincia di Isernia. Siede quindi dentro quel sistema istituzionale con il quale, quando veste i panni del sindaco, dice di dover combattere.



Ed Ã¨ proprio qui che nasce il problema politico.





Non si puÃ² essere contemporaneamente l'uomo delle rassicurazioni e quello delle barricate; l'interlocutore fiducioso del potere regionale e il tribuno che minaccia lo sciopero della fame quando quel potere penalizza Agnone.

Nel frattempo si coltivano equilibri provinciali, rapporti regionali e inevitabili prospettive politiche future. E, cosa davvero deprecabile, non accelera l'iter per lo svolgimento del referendum per decidere se valga la pena restare alla mercÃ© di questa oramai squalificata Casta di CB*.





Nulla di illegittimo. Ma sarebbe bene chiarire una volta per tutte quale interesse venga prima: quello di Agnone e dell'Alto Molise oppure quello di non rompere gli equilibri politici utili a conservare gli incarichi di oggi e magari conquistare quelli di domani.





PerchÃ© ai cittadini non servono nÃ© rassicurazioni nÃ© scioperi della fame annunciati.



Servono risultati.



E se dopo anni di rapporti, tavoli, promesse e fiducia siamo ancora qui a difendere ospedale, pediatra e servizi essenziali, forse Ã¨ arrivato il momento di giudicare la politica non dalle dichiarazioni, ma da ciÃ² che Ã¨ riuscita davvero a portare a casa.





_________________

*C'Ã¨ un referendum in pista di lancio (Provincia di Isernia in Abruzzo). E c'Ã¨ un presidente di Provincia che tesse la tela di Penepole, preso tra il fuoco dei 5.300 molisani referendari e il fuoco della casta di CB. Decidesse con chi stare. Ovvio che se tarda a rendere operativo il referendum significherÃ che predilige la casta aspirando di farne parte.