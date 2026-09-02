Crollo nel cantiere di una scuola a Guardiagrele: quattro operai feriti, la vicinanza del presidente Menna

Esprimo, a nome mio e dell’amministrazione provinciale di Chieti, la più sincera vicinanza ai quattro operai rimasti feriti nel crollo di un solaio avvenuto oggi nel cantiere della scuola secondaria di secondo grado di via Grele a Guardiagrele, di proprietà della Provincia. La notizia ha immediatamente destato grande preoccupazione. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, i quattro lavoratori hanno riportato soltanto ferite lievi: rivolgo loro l’augurio di una pronta e completa guarigione, e alle loro famiglie esprimo tutta la nostra vicinanza in questo momento di apprensione. È fondamentale, ora, fare piena luce sull’accaduto. Auspico pertanto che l’inchiesta possa procedere nel più breve tempo possibile, con tutti gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica del crollo, individuarne le cause e verificare il rispetto di tutte le norme e delle procedure previste per la sicurezza del cantiere, accertando eventuali responsabilità. La sicurezza dei lavoratori deve essere sempre una priorità assoluta e non può esserci alcuna tolleranza per eventuali inosservanze. La Provincia di Chieti, per quanto di propria competenza, garantirà la massima collaborazione agli organi preposti agli accertamenti, nella convinzione che sia necessario comprendere fino in fondo quanto accaduto per evitare che simili episodi possano ripetersi.

Francesco Menna

Chieti, 02/09/2026