San Salvo, tragico incidente nella notte: muoiono due giovani, proclamato il lutto cittadino

È di due vittime il bilancio del tragico incidente avvenuto questa notte, intorno alle 2:30, in via Grasceta a San Salvo.

A perdere la vita sono stati un ragazzo di 16 anni e la zia di 23 anni. I due viaggiavano su una Fiat Punto insieme ad altri tre giovani. La vettura si è scontrata frontalmente con una Fiat Bravo, sulla quale si trovava il solo conducente.

Per il 16enne non c’è stato nulla da fare. La 23enne, rimasta gravemente ferita nello schianto, è poi deceduta. Gli altri tre giovani a bordo della Punto e il conducente della Bravo sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale “S. Pio da Pietrelcina” di Vasto. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La tragedia ha profondamente colpito la città. Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio e di vicinanza alle famiglie delle due vittime.

Il Comune di San Salvo ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, la cui data sarà comunicata successivamente. Nel giorno delle esequie le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta.

È stato inoltre rinviato l’evento di inaugurazione del Teatro Città di San Salvo, previsto per domenica 6 settembre.

Una comunità ancora incredula davanti alla drammatica e improvvisa scomparsa di due giovani vite, spezzate troppo presto.