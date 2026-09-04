Bruxelles, il monumento molisano al nulla

La sede della Regione Molise a Bruxelles non Ã¨ stata una grande idea successivamente rovinata. Era un'idea costruita sul nulla. E il tempo lo ha dimostrato.

Nel 2005 la Regione acquistÃ² per 1,6 milioni di euro un palazzo di circa 750 metri quadrati nel cuore delle istituzioni europee. Doveva servire a promuovere il Molise, assistere le imprese, intercettare opportunitÃ europee, favorire l'internazionalizzazione e attrarre investimenti.

Belle parole. Ma dietro quelle parole mancava la cosa essenziale: una politica industriale molisana.

Dopo oltre sessant'anni di autonomia regionale, il Molise non Ã¨ riuscito a costruire un vero sistema industriale, nÃ© una strategia stabile capace di individuare settori, imprese, infrastrutture e mercati sui quali concentrare risorse e iniziative.

E allora che cosa doveva rappresentare a Bruxelles un palazzo di 750 metri quadrati?

Qualche evento Ã¨ stato organizzato. Ci sono stati incontri, delegazioni, presentazioni di prodotti, rapporti istituzionali. Sono arrivati anche "Molise House" e "Molise Hub". Formalmente qualcosa si Ã¨ fatto.

Ma dei risultati concreti non c'Ã¨ traccia significativa.

Quanti investimenti sono arrivati in Molise grazie a quella sede? Quante imprese sono state portate stabilmente sui mercati europei? Quanta occupazione Ã¨ stata creata? Quale sviluppo industriale ne Ã¨ derivato?

Risultati documentabili: sostanzialmente zero.

Poi l'epilogo quasi simbolico: ridimensionamento, abbandono, elettricitÃ staccata, vandalismi, occupazioni abusive e infine vendita.

Acquistata per 1,6 milioni, Ã¨ stata venduta per 1,35 milioni. La perdita nominale Ã¨ di 250 mila euro. Ma Ã¨ un numero che racconta pochissimo.

Bisognerebbe calcolare vent'anni di inflazione, manutenzioni, personale, utenze, trasferte, lavori, gestione e soprattutto il costo del capitale pubblico immobilizzato per due decenni. La perdita economica sostanziale potrebbe essere nell'ordine dei milioni. Per quantificarla seriamente servirebbe finalmente un rendiconto completo.

E Michele Iorio oggi sbaglia a presentarsi semplicemente come difensore di quella scelta. La sede fu acquistata durante la sua presidenza, ma soprattutto Iorio Ã¨ stato per decenni parte centrale della classe dirigente regionale. Non puÃ² separare la propria storia da quella di un sistema politico che quella struttura l'ha acquistata, utilizzata senza risultati misurabili e infine lasciata degradare.

Le responsabilitÃ attraversano governi e maggioranze differenti.

Hanno fatto e disfatto quasi tutti.

Il problema, dunque, non Ã¨ aver venduto Bruxelles. Il problema Ã¨ aver pensato che bastasse comprare un palazzo a Bruxelles per avere una politica europea.

Prima vengono le idee, poi le imprese, le infrastrutture, i progetti e gli obiettivi. Alla fine, se serve, viene la sede.

Il Molise fece il contrario.

ComprÃ² prima il palazzo.

E per vent'anni cercÃ² qualcosa da metterci dentro.

Firmato: Enzo Delli Quadri