Basso Molise, ancora fiamme in una stagione giÃ  segnata: incendi a Rotello e San Martino in Pensilis

Ancora incendi di vegetazione in Basso Molise, in una stagione giÃ segnata dalle fiamme. Dalle 14 di oggi diversi roghi hanno interessato in particolare i comuni di Rotello e San Martino in Pensilis, rendendo necessario lâ€™intervento di numerose squadre per le operazioni di controllo e spegnimento.

Impegnata anche la squadra del Servizio Antincendio Boschivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, insieme alle squadre delle sedi distaccate dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano e Termoli. Sul posto Ã¨ intervenuta inoltre unâ€™ulteriore squadra dal Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso.

Compatibilmente con le disponibilitÃ , Ã¨ stato fornito anche il supporto delle squadre A.I.B. della Regione Molise.