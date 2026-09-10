Campodipietra, incendio di sterpaglie: evitato che le fiamme raggiungessero le abitazioni

Un incendio di sterpaglie si Ã¨ verificato questa sera a Campodipietra. Le fiamme, alimentate dal vento, rischiavano di arrivare a ridosso di alcune abitazioni, ma lâ€™intervento ha evitato che ciÃ² accadesse.
Alle 19:50, due squadre dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con APS, ABP e due moduli antincendio, sono intervenute per lâ€™incendio.
Sono in corso le bonifiche dellâ€™area, anche con il supporto di una squadra A.I.B. della Regione. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono da poco rientrate in sede.