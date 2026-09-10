A Capracotta arriva la Coppa Italia FISI Skiroll: due giorni di gare sulle strade dellâ€™Alto Molise

Capracotta si prepara a un fine settimana dedicato allo skiroll con due tappe della Coppa Italia FISI Skiroll 2026, organizzate dallo Sci Club Capracotta con lâ€™approvazione della Federazione Italiana Sport Invernali. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/P/Programma-Coppa-Italia-Skiroll-Capracotta-12-13.09.2026-(1).pdf
Si parte sabato 12 settembre alle ore 16 con la XXII Coppa Sci Club Capracotta, gara individuale Mass Start in tecnica classica. Domenica 13 settembre, alle ore 10, spazio invece alla XXIII Coppa Sci Club Capracotta, in tecnica libera. Le competizioni coinvolgeranno tutte le categorie, dagli U10 fino ai senior e master, con percorsi da 1 a 6,3 chilometri.
Le gare si svolgeranno lungo la Strada Provinciale SP84 Castel del Giudice-Capracotta, con arrivo in localitÃ Santa Lucia per la prova di sabato e al Campo di bocce per quella di domenica.
Le premiazioni di sabato si terranno presso lâ€™Hotel Monte Campo, mentre domenica lâ€™appuntamento Ã¨ in piazza Stanislao Falconi. Saranno premiati i migliori classificati delle diverse categorie e le prime tre societÃ nella classifica a punti.
Un appuntamento sportivo che porta ancora una volta a Capracotta una manifestazione di livello nazionale e che vedrÃ impegnati atleti di diverse fasce dâ€™etÃ sulle strade dellâ€™Alto Molise.