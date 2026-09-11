Giro d’Abruzzo, martedì 15 settembre scatta la stretta sulla SS652: chiusure e deviazioni anche verso Agnone

Giro
d'Abruzzo – 1° tappa “Cupello – Casalincontrada” del 15.09.2026
Modifiche
alla viabilità ordinaria
Si informa che, in
occasione della 1° tappa del Giro D’Abruzzo, da Cupello a Casalincontrada, in
programma il prossimo 15 settembre, al fine di consentire lo snellimento del
traffico veicolare diretto verso le strade interessate dal passaggio della predetta
competizione ciclistica e garantire la sicurezza del percorso stesso, dei
ciclisti nonché degli operatori in servizio, sono tate disposte le chiusure, mediante
cantierizzazione a cura di ANAS, al traffico veicolare, incluso il transito di
mezzi pesanti, della Strada Statale 652 “Val
di Sangro”.
In particolare:
- dalle ore 11.15 fino
a cessate esigenze sarà disposta la chiusura della SS652 allo svincolo “Piane
d’Archi – Casoli” (Km.63+300) con uscita obbligatoria a Piane D’Archi per chi
viene da mare in direzione monti;
- dalle ore 12.00 fino
a cessate esigenze sarà disposta la chiusura della SS652 in direzione
monti-mare allo svincolo “Villa Santa Maria - Agnone” (Km.41+500), con uscita
obbligatoria a Villa Santa Maria;
- dalle ore 13.00 fino
a cessate esigenze sarà disposta la chiusura della SS652 in direzione
mare-monti allo svincolo Bucchianico, con uscita obbligatoria verso “Bucchianico
2 – SS 81 Chieti 7”