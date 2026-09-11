Il TAR salva il Punto nascita di Isernia. Uncem: “Ora la politica salvi anche l’ospedale di Agnone”

"È arrivato

il TAR a dire che il Punto nascite di Isernia deve restare aperto. Crediamo che

ora la Politica, nazionale e regionale, debba battere un colpo. Si è forse

dimenticata di avere un ruolo decisivo nell'organizzazione sanitaria. E non può

più perdere tempo. Si riparta dall’ospedale di Agnone, come i Sindaci, le

comunità, con Uncem hanno più volte chiesto. Le Istituzioni non siano timide

nel chiedere subito la fine del commissariamento della sanità molisana. L'Alto

Molise e tutta la provincia di Isernia

si valorizza con decisioni politiche e i ricorsi servono solo come estrema

ratio. Adesso abbiamo bisogno di Politica. Il punto nascite resta aperto, la

sanità pubblica serve e molto, gli investimenti deve definirli la Regione. Che

può finalmente ascoltare i Sindaci e i Cittadini potenziando l’ospedale di

Isernia e scongiurando la chiusura dell’ospedale di area disagiata di Agnone, azionando

leve per avere medici di base e pediatri, infermieri e medici sulle ambulanze,

evitando che nei nostri comuni montani il rischio di morte sia più alto che nelle

aree maggiormente popolate".

Così Marco Bussone, Presidente nazionale

Uncem, insieme al Presidente Uncem Molise, Candido

Paglione.

Capracotta, 11 settembre 2026