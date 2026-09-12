Promozione dellâ€™Enoturismo Molisano a Vinitaly USA, New York 26/27 ottobre.

Lâ€™Assessorato al Turismo della Regione Molise, in vista della partecipazione di ENIT S.p.A. allâ€™evento internazionale VINITALY USA (New York, 26-27 ottobre 2026) e del contestuale lancio dell'Hub digitale dedicato all'Enoturismo sul portale nazionale ENIT, avvia unâ€™azione straordinaria di valorizzazione e promozione del patrimonio enogastronomico e turistico del nostro territorio. Lâ€™obiettivo Ã¨ creare delle sezioni verticali su tematiche specifiche che contengano informazioni rivolte a operatori del settore con una comunicazione diretta di stampo B2B (business to business). L'hub dedicato allâ€™enoturismo, disponibile in italiano e in inglese, Ã¨ rivolto a tour operator, buyer internazionali, operatori del settore e stakeholder per valorizzare i territori regionali, i distretti e le aree di produzione vitivinicola, le strutture di accoglienza dedicate, gli eventi e le manifestazioni di interesse per gli appassionati del settore. Un ambiente virtuale proporrÃ una visione dâ€™insieme dellâ€™offerta enoturistica regionale molisana, arricchita da contenuti e rimandi di approfondimento, cosÃ¬ da facilitare la conoscenza del territorio e il contatto con i seller locali. Lâ€™Hub ENIT rappresenterÃ una vetrina B2B di rilievo internazionale pensata per mettere in luce lâ€™offerta turistica enogastronomica, le strutture di accoglienza, i distretti e le aree di produzione d'eccellenza delle singole Regioni. Per presentare al meglio l'offerta molisana in questo contesto di rilievo globale, lâ€™Assessorato al Turismo realizzerÃ una brochure in collaborazione con ENIT e un video promozionale unico e rappresentativo dell' Enoturismo del Molise, ideato per raccontare l'autenticitÃ dei nostri paesaggi, la passione dei produttori e l'eccellenza della nostra tradizione vitivinicola. In questo contesto il Consigliere Delegato al Turismo Fabio Cofelice invita tutte le aziende vitivinicole e distretti del vino nonchÃ© operatori della filiera enoturistica del Molise a collaborare mettendo a disposizione materiale audiovisivo in alta risoluzione, rilevando come i servizi sono offerti, quale supporto agli imprenditori, a titolo completamente gratuito. Nello specifico sono richieste foto e video in alta risoluzione (formato orizzontale/landscape), immagini ad alta risoluzione a tema enoturistico (vigneti, cantine, degustazioni, esperienze, panorami) da inviare entro il 20 settembre all' indirizzo mail: cons.cofelice@regione.molise.it