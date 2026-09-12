Ruote nella Storia 2026 – Valle del Volturno ACI Storico Molise e Automobile Club Molise insieme per la tappa molisana del 2026

L’Automobile Club Molise, in collaborazione con ACI Storico Molise, presenta l’edizione 2026 di Ruote nella Storia, appuntamento nazionale dedicato alle auto d’epoca che quest’anno farà tappa nella Valle del Volturno. La manifestazione, inserita nel Calendario Nazionale ACI Storico, si svolgerà domenica 13 settembre, con un itinerario che attraverserà Campobasso, Rocchetta al Volturno e Castel San Vincenzo, luoghi simbolo della storia e del paesaggio molisano. Saranno circa 50 le vetture selezionate da ACI Storico Molise per questa edizione. Il Direttore dell’Automobile Club Molise, Francesco Meleca, sottolinea il valore culturale dell’iniziativa: “Il raduno sarà un’occasione per ripercorrere le antiche vie del Molise, accompagnando i nostri Soci alla scoperta della Valle del Volturno e dei suoi borghi ricchi di storia. L’obiettivo è quello di fondere la passione per le auto d’epoca con la conoscenza di un territorio che custodisce un patrimonio culturale straordinario.” Il Presidente di ACI Storico Molise, Riccardo Tesone, evidenzia l’importanza dell’appuntamento:

“Per il nostro Club si tratta di un evento di grande rilievo. Vogliamo offrire ai nostri associati un’esperienza che unisca tradizione automobilistica e percorsi culturali, promuovendo l’autenticità e la bellezza del Molise attraverso i nostri raduni.” La manifestazione sarà coordinata da Rossella De Rosa, membro del Consiglio Direttivo di ACI Storico Molise, che seguirà l’organizzazione dell’intero percorso. La giornata prenderà avvio alle ore 9,00 dal Centro Storico di Campobasso, da cui la carovana di auto d’epoca si muoverà lungo la SS 17, attraversando i paesaggi dell’entroterra molisano prima di imboccare la SR 627, strada che introduce nella suggestiva Valle del Volturno. Il primo momento di accoglienza è previsto a Rocchetta al Volturno, dove gli equipaggi saranno salutati dalle autorità locali. Da qui il raduno proseguirà verso l’area archeologica di grande rilevanza storica, quella di San Vincenzo al Volturno, che i partecipanti potranno visitare accompagnati da guide esperte, immergendosi nella storia del complesso abbaziale altomedievale e nelle testimonianze ancora presenti sul sito

. La giornata continuerà poi sulle rive del lago di Castel San Vincenzo, presso la Locanda Belvedere, in località Patola Castelnuovo al Volturno dove gli equipaggi saranno accolti per una degustazione basata su prodotti tipici molisani e ricette della tradizione locale, in un contesto naturale di grande fascino. Passione automobilistica, scoperta del territorio, cultura e convivialità: sono questi gli elementi che da sempre caratterizzano i raduni di ACI Storico Molise, un format che continua a raccontare il Molise attraverso la sua storia, i suoi paesaggi e le sue eccellenze.