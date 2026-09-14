Scuola, migliaia di studenti molisani tornano in classe: gli auguri del presidente Roberti

Questa mattina, con la riapertura delle scuole, migliaia di studentesse e studenti molisani tornano tra i banchi.

A loro rivolgo il mio augurio piÃ¹ sincero: affrontate questo nuovo anno con curiositÃ , impegno e fiducia nelle vostre capacitÃ . La scuola non Ã¨ soltanto il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma lo spazio in cui si cresce, si costruiscono relazioni e si comincia a immaginare il proprio futuro.

Un pensiero particolare va a chi oggi entra per la prima volta in una nuova classe e a chi si prepara ad affrontare un anno importante del proprio percorso.

Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, il personale amministrativo e tutti coloro che, con professionalitÃ e dedizione, accompagnano quotidianamente i nostri ragazzi. Alle famiglie, che ne condividono lâ€™impegno, le attese e talvolta anche le preoccupazioni, rivolgo la vicinanza della Regione Molise.

Buon anno scolastico a tutta la comunitÃ educativa molisana. Che sia un anno ricco di soddisfazioni, nuove opportunitÃ e traguardi da raggiungere insieme.

Francesco Roberti

Presidente Regione Molise