Legge elettorale, la partita Ã¨ aperta: premia le coalizioni. E sulle preferenze Ã¨ scontro ipocrita

Si puÃ² criticare la nuova legge elettorale per molti aspetti. Ma attribuirle giÃ un vincitore sarebbe intellettualmente poco serio.

La legge premia chi riesce a costruire una coalizione abbastanza forte da raggiungere la soglia del premio di governabilitÃ .

Oggi il centrodestra sempre partire avvantaggiato. Meloni, Forza Italia e Lega, nonostante tensioni e differenze, formano da anni una coalizione riconoscibile e abituata a presentarsi unita. La coalizione, insomma, esiste giÃ .

Ma questo non significa affatto che la legge consegni la vittoria alla destra.

Vannacci potrebbe correre fuori dall'attuale perimetro del centrodestra e sottrargli quei pochi punti capaci di rendere irraggiungibile la soglia decisiva.

Dall'altra parte il campo largo Ã¨ piÃ¹ litigioso e meno omogeneo, ma proprio la nuova legge gli offre un potente incentivo a serrare i ranghi. Se PD, M5S, AVS e forze centriste riuscissero a costruire una coalizione credibile, con pochi punti programmatici comuni e una leadership accettata, lo stesso meccanismo potrebbe premiare loro.

Questo Ã¨ il punto: la legge non premia la destra nÃ© la sinistra. Premia la coalizione che arriva piÃ¹ forte alle elezioni.

Oggi il centrodestra parte piÃ¹ organizzato. Domani potrebbe essere indebolito da Vannacci; oppure potrebbe essere il campo largo a non riuscire a tenere insieme le proprie contraddizioni.

La legge stabilisce il campo da gioco. Non decide il vincitore. La partita Ã¨ aperta.

E poi ci sono le preferenze

La scena Ã¨ bellissima.

L'opposizione, che appena un mese prima aveva bocciato le preferenze "pure", adesso insorge: Â«Vogliamo le preferenze libere! Basta con i nominati! Devono decidere gli elettori!Â».

La maggioranza dice no. O meglio: dice ni. Reintroduce le preferenze, ma lascia al sicuro il capolista bloccato.

Scandalo. Proteste. Democrazia ferita. Poi finisce la seduta.

Fratoianni torna nella sede di AVS, Schlein al Nazareno, Conte dai suoi. Le telecamere si spengono e qualcuno, forse, domanda sottovoce:

Â«Ma quindi il capolista lo decidiamo ancora noi?Â» Â«SÃ¬.Â» Â«Ah. Meno male.Â»

PerchÃ© **la preferenza libera Ã¨ una cosa meravigliosa. Un po' meno quando significa che il dirigente scelto dalla segreteria deve uscire dal palazzo, **incontrare gli elettori, chiedere voti e magari scoprire â€” suprema umiliazione della democrazia â€” che gli elettori preferiscono un altro.

Il capolista bloccato evita questi spiacevoli inconvenienti.

La maggioranza, sia chiaro, ha le sue responsabilitÃ : se si vogliono restituire le preferenze agli italiani, bisognerebbe restituirle tutte.

Ma il paradosso dell'opposizione resta magnifico. In Aula: Â«Il popolo deve scegliere!Â» In segreteria: Â«Certamente. PurchÃ© non scelga proprio tutti.Â»

E cosÃ¬, mentre fuori si denuncia lo scandalo dei capilista bloccati, dentro qualche segreteria una bottiglia puÃ² anche essere stappata. Con moderazione, naturalmente. "Non vorremmo sembrare troppo contenti".