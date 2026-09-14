Ritorno a scuola, Saia: “Non è un voto a determinare il valore di una persona”



IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SAIA PER IL RITORNO A SCUOLA

“Si torna tra i banchi. È suonata questa mattina per tantissimi studenti molisani la campanella che segna la partenza del nuovo anno di studi. La scuola torna a essere il teatro di valori, amicizie e crescita. Un luogo in cui ragazzi e ragazze vengono accompagnati in un percorso formativo che li porterà a essere protagonisti nel mondo lavorativo del domani. Avere la possibilità di apprendere nuove conoscenze non è cosa scontata. Nel mondo, purtroppo, continuano a esserci fasce di popolazione che non riescono ad accedere neppure ai livelli di istruzione minimi. Pertanto, ogni studente deve guardare all’attività scolastica come a un momento prezioso di arricchimento, una fase importante che renderà i giovani responsabili e pronti ad affrontare nuove sfide. Al loro fianco potranno sempre trovare figure di riferimento come i docenti e tutto il personale scolastico, che ringrazio per l’impegno.

È compito delle istituzioni assicurare ai ragazzi le migliori condizioni per rispondere alle esigenze formative. Per questo, siamo impegnati nel reperire fondi e avviare lavori che possano migliorare le strutture scolastiche del territorio. Inoltre, come Provincia di Isernia, abbiamo avviato nei giorni scorsi dei controlli nelle scuole a seguito del terremoto registrato a Pizzone. Dalle verifiche non sono emersi danni alle strutture, di conseguenza le lezioni potranno proseguire senza intoppi.

Colgo l’occasione per invitare gli studenti a vivere serenamente il nuovo anno scolastico. Con la consapevolezza che non è un singolo voto a determinare una persona e il suo valore; nel lungo termine, contano passione, impegno e determinazione. A tutti voi, alle vostre famiglie, ai docenti e al personale scolastico va l’augurio per un anno pieno di soddisfazioni”. Queste le parole del presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia.

