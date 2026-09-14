Belmonte del Sannio saluta Padre Benny Thekkumkattil: commozione tra i fedeli

BELMONTE DEL SANNIO – Una giornata carica di emozione quella vissuta oggi dalla comunità di Belmonte del Sannio, che si è stretta con commozione attorno a Padre Benny Thekkumkattil, nel suo ultimo giorno come amministratore parrocchiale. Dopo tre anni vissuti intensamente al fianco dei fedeli, il sacerdote lascia il suo incarico, portando con sé l'affetto e la gratitudine di un'intera comunità.

In questi tre anni Padre Benny Thekkumkattil è stato molto più di una guida spirituale per il paese. La sua straordinaria umiltà, una dote rara che ha reso autentico e sempre vicino ogni suo gesto, è tra gli aspetti che i fedeli porteranno maggiormente nel cuore.

Il suo modo di fare, garbato e accogliente, non si è mai fermato alla soglia della chiesa. Padre Benny ha saputo incontrare le persone per strada, nelle loro case e in ogni angolo di Belmonte, diventando una presenza familiare nella vita quotidiana della comunità.

Particolare attenzione ha sempre riservato agli anziani e alle persone più fragili del paese, entrando nelle loro case con rispetto, discrezione e affetto sincero. Una vicinanza che ha fatto sentire ciascuno custodito e mai solo e che ha contribuito a riscoprire i valori più autentici della fede e della solidarietà.

Importante anche la sua partecipazione costante alle manifestazioni e ai momenti della vita civile del paese. Una presenza che ha rappresentato concretamente il legame tra la Chiesa e la comunità, nella convinzione che entrambe debbano camminare insieme per il bene comune.

Oggi, nel giorno del commiato, la commozione tra i fedeli è stata forte. Tanti i sentimenti e i ricordi legati a questi tre anni, insieme alla riconoscenza per un sacerdote che ha saputo condividere le gioie della comunità e sostenere con il sorriso e la preghiera i momenti più difficili.

«Grazie per aver vissuto in mezzo a noi, per aver condiviso le nostre gioie e sostenuto le nostre fatiche con il sorriso e la preghiera».

Con la partenza di Padre Benny Thekkumkattil si apre ora una nuova fase per la comunità di Belmonte del Sannio. A guidare la parrocchia sarà don Paolo Del Papa, che raccoglierà il testimone e inizierà il suo cammino al fianco dei fedeli.

Padre Benny lascia Belmonte, ma il legame costruito in questi tre anni resterà nel cuore della comunità.

“Belmonte del Sannio sarà sempre la tua casa. Buon cammino per la tua nuova missione, Padre Benny”.