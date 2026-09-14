Avanti PSI: Miniscalco, da Campobasso messaggio al Paese sulle aree interne

"La Festa nazionale dell'Avanti! a Campobasso Ã¨ stata un grande successo politico e di partecipazione e, soprattutto, una bella prova per tutta la nostra comunitÃ socialista. Abbiamo portato nel cuore del Molise dirigenti, amministratori e protagonisti del centrosinistra nazionale per discutere di proposte concrete e del futuro del Paese". Lo dichiara Marcello Miniscalco, segretario regionale di Avanti PSI Molise, commentando la conclusione della Festa nazionale dell'Avanti!.

"Abbiamo discusso delle tre proposte socialiste su giovani, casa e partite Iva, ma la scelta di Campobasso ha avuto â€“ spiega - un significato ancora piÃ¹ ampio: riportare al centro dell'agenda politica il Molise, le aree interne e tutti quei territori che troppo spesso restano ai margini delle grandi scelte nazionali".

"Non puÃ² esserci un'Italia che cresce â€“ conclude Miniscalco â€“ se il Paese non crede nelle sue aree interne. Qui servono investimenti, infrastrutture, servizi, lavoro e opportunitÃ per i giovani. Da Campobasso abbiamo lanciato un messaggio semplice: il futuro dell'Italia passa anche dal futuro del Molise e dei territori che non vogliono piÃ¹ essere considerati periferie".

"La Festa nazionale dell'Avanti! a Campobasso Ã¨ stata un grande successo politico e di partecipazione e, soprattutto, una bella prova per tutta la nostra comunitÃ socialista. Abbiamo portato nel cuore del Molise dirigenti, amministratori e protagonisti del centrosinistra nazionale per discutere di proposte concrete e del futuro del Paese". Lo dichiara Marcello Miniscalco, segretario regionale di Avanti PSI Molise, commentando la conclusione della Festa nazionale dell'Avanti!.

"Abbiamo discusso delle tre proposte socialiste su giovani, casa e partite Iva, ma la scelta di Campobasso ha avuto â€“ spiega - un significato ancora piÃ¹ ampio: riportare al centro dell'agenda politica il Molise, le aree interne e tutti quei territori che troppo spesso restano ai margini delle grandi scelte nazionali".

"Non puÃ² esserci un'Italia che cresce â€“ conclude Miniscalco â€“ se il Paese non crede nelle sue aree interne. Qui servono investimenti, infrastrutture, servizi, lavoro e opportunitÃ per i giovani. Da Campobasso abbiamo lanciato un messaggio semplice: il futuro dell'Italia passa anche dal futuro del Molise e dei territori che non vogliono piÃ¹ essere considerati periferie".