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Avanti PSI: Miniscalco, da Campobasso messaggio al Paese sulle aree interne

AttualitÃ 
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 "La Festa nazionale dell'Avanti! a Campobasso Ã¨ stata un grande successo politico e di partecipazione e, soprattutto, una bella prova per tutta la nostra comunitÃ  socialista. Abbiamo portato nel cuore del Molise dirigenti, amministratori e protagonisti del centrosinistra nazionale per discutere di proposte concrete e del futuro del Paese". Lo dichiara Marcello Miniscalco, segretario regionale di Avanti PSI Molise, commentando la conclusione della Festa nazionale dell'Avanti!.

"Abbiamo discusso delle tre proposte socialiste su giovani, casa e partite Iva, ma la scelta di Campobasso ha avuto â€“ spiega - un significato ancora piÃ¹ ampio: riportare al centro dell'agenda politica il Molise, le aree interne e tutti quei territori che troppo spesso restano ai margini delle grandi scelte nazionali".

"Non puÃ² esserci un'Italia che cresce â€“ conclude Miniscalco â€“ se il Paese non crede nelle sue aree interne. Qui servono investimenti, infrastrutture, servizi, lavoro e opportunitÃ  per i giovani. Da Campobasso abbiamo lanciato un messaggio semplice: il futuro dell'Italia passa anche dal futuro del Molise e dei territori che non vogliono piÃ¹ essere considerati periferie".

 

 "La Festa nazionale dell'Avanti! a Campobasso Ã¨ stata un grande successo politico e di partecipazione e, soprattutto, una bella prova per tutta la nostra comunitÃ  socialista. Abbiamo portato nel cuore del Molise dirigenti, amministratori e protagonisti del centrosinistra nazionale per discutere di proposte concrete e del futuro del Paese". Lo dichiara Marcello Miniscalco, segretario regionale di Avanti PSI Molise, commentando la conclusione della Festa nazionale dell'Avanti!.

"Abbiamo discusso delle tre proposte socialiste su giovani, casa e partite Iva, ma la scelta di Campobasso ha avuto â€“ spiega - un significato ancora piÃ¹ ampio: riportare al centro dell'agenda politica il Molise, le aree interne e tutti quei territori che troppo spesso restano ai margini delle grandi scelte nazionali".

"Non puÃ² esserci un'Italia che cresce â€“ conclude Miniscalco â€“ se il Paese non crede nelle sue aree interne. Qui servono investimenti, infrastrutture, servizi, lavoro e opportunitÃ  per i giovani. Da Campobasso abbiamo lanciato un messaggio semplice: il futuro dell'Italia passa anche dal futuro del Molise e dei territori che non vogliono piÃ¹ essere considerati periferie".

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