Campo largo, ma non sulla guerra: Schlein e Conte divisi sullâ€™Ucraina

Campo largo, idee opposte Câ€™Ã¨ qualcosa di quasi comico nel cosiddetto Campo largo: piÃ¹ cercano di stare insieme, piÃ¹ spiegano perchÃ© non possono farlo. Elly Schlein dice: Â«Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dallâ€™offensiva militare di PutinÂ». Giuseppe Conte, praticamente nelle stesse ore, replica: Â«Non puÃ² essere che vinca Schlein e, a quel punto, si diano a gogÃ² armi allâ€™UcrainaÂ». E aggiunge che il Movimento 5 Stelle non puÃ² sottoscrivere un programma che continui, in politica estera, sulla linea di Giorgia Meloni. Benissimo. Almeno Ã¨ tutto chiaro. Schlein vuole continuare a sostenere militarmente lâ€™Ucraina. Conte vuole impedirglielo. E questi dovrebbero presentarsi insieme agli italiani per governare il Paese.

Non stanno litigando sullâ€™aliquota Irpef o sulla durata di un bonus. Stanno litigando sulla collocazione internazionale dellâ€™Italia, sulla guerra in Europa, sui rapporti con gli alleati, sulla sicurezza del continente. CioÃ¨ su quelle questioni sulle quali un governo non puÃ² permettersi di avere contemporaneamente due politiche opposte. Eppure continuano a chiamarlo Campo largo. Largo certamente. Tanto largo da contenere una cosa e il suo contrario. Il capolavoro, perÃ², sono le primarie. Conte vuole contendere a Schlein la leadership della coalizione. Immaginiamo dunque il prodigio: vince Schlein e Conte dovrebbe sostenere una premier che manda le armi che lui non vuole mandare. Vince Conte e Schlein dovrebbe sostenere un premier che interrompe o ridimensiona quella politica verso lâ€™Ucraina che lei considera giusta e necessaria. Non sono primarie. Ãˆ una lotteria di politica estera.

E dietro câ€™Ã¨ lâ€™equivoco fondamentale del Campo largo: credere che essere contro Meloni sia giÃ un programma di governo. Non lo Ã¨. Unâ€™alleanza puÃ² sopportare differenze sulle tasse, sulle pensioni, perfino su qualche riforma. Ma quando uno dice Â«continueremo a sostenere lâ€™UcrainaÂ» e lâ€™altro risponde Â«con me quelle armi non partirannoÂ», prima di scegliere il candidato premier bisognerebbe scegliere da che parte stare. Altrimenti piÃ¹ che un Campo largo Ã¨ un condominio litigioso: tutti vogliono cacciare lâ€™amministratore, ma nessuno ha ancora deciso cosa fare del palazzo. E Putin, probabilmente, ringrazia.