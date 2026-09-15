Agnone, anni â€™50: i Vigili del Fuoco si esibiscono in piazza davanti a centinaia di persone. Allora gli abitanti erano 10mila

Agnone, anni â€™50: i Vigili del Fuoco danno spettacolo nell'attuale piazza UnitÃ dâ€™Italia davanti a una grande folla

Nellâ€™immagine si vedono i Vigili del Fuoco impegnati in una prova dimostrativa di abilitÃ e coordinamento. Al centro della piazza sono state innalzate due scale molto alte, sulle quali alcuni vigili stanno effettuando una manovra, mentre altri, a terra, tengono e guidano le funi, lavorando in perfetta coordinazione. Ãˆ una delle esercitazioni che caratterizzavano i saggi professionali dell'epoca, nei quali i pompieri dimostravano preparazione fisica, tecnica e capacitÃ di operare in squadra. I saggi dei Vigili del Fuoco comprendevano infatti anche esercizi con funi e scale e prove di abilitÃ davanti al pubblico.