Agnone, anni â€™50: i Vigili del Fuoco si esibiscono in piazza davanti a centinaia di persone. Allora gli abitanti erano 10mila

Ãˆ una fotografia molto bella, perchÃ© restituisce non solo il saggio professionale dei Vigili del Fuoco, ma anche lâ€™atmosfera di Agnone negli anni Cinquanta: una piazza piena di gente, famiglie affacciate ai balconi e una manifestazione che evidentemente rappresentava un vero appuntamento collettivo.
Agnone, anni â€™50: i Vigili del Fuoco danno spettacolo nell'attuale piazza UnitÃ dâ€™Italia davanti a una grande folla
Nellâ€™immagine si vedono i Vigili del Fuoco impegnati in una prova dimostrativa di abilitÃ e coordinamento. Al centro della piazza sono state innalzate due scale molto alte, sulle quali alcuni vigili stanno effettuando una manovra, mentre altri, a terra, tengono e guidano le funi, lavorando in perfetta coordinazione. Ãˆ una delle esercitazioni che caratterizzavano i saggi professionali dell'epoca, nei quali i pompieri dimostravano preparazione fisica, tecnica e capacitÃ di operare in squadra. I saggi dei Vigili del Fuoco comprendevano infatti anche esercizi con funi e scale e prove di abilitÃ davanti al pubblico.
Ma ciÃ² che colpisce forse ancora di piÃ¹ Ã¨ la folla. La piazza Ã¨ gremita: uomini, donne, bambini e ragazzi sono disposti tutto intorno allo spazio lasciato libero per l'esibizione. Allora Agnone contava circa 10mila aitanti.
Molti seguono attentamente la prova, mentre dalle finestre e dai balconi dei palazzi affacciati sulla piazza altre persone assistono allo spettacolo. Non c'era ancora la distanza tra pubblico ed evento che conosciamo oggi: la manifestazione coinvolgeva tutta la comunitÃ .
Sullo sfondo si riconosce l'area dell'attuale piazza UnitÃ d'Italia, con la vecchia chiesa dei frati Cappuccini
e il monumento ai Caduti. La piazza Ã¨ ancora oggi uno dei luoghi centrali della vita pubblica di Agnone.
Didascalia per la foto
Agnone, anni Cinquanta. Il saggio professionale dei Vigili del Fuoco in quella che oggi Ã¨ piazza UnitÃ d'Italia. I pompieri sono impegnati in una spettacolare esercitazione con funi e pali, mentre una folla numerosissima segue la prova da ogni angolo della piazza. Uomini, donne e bambini assistono alla dimostrazione e molte persone si affacciano dai balconi. Una fotografia che racconta non solo l'abilitÃ dei Vigili del Fuoco, ma anche un'epoca in cui una manifestazione pubblica diventava un evento per tutta la comunitÃ agnonese.