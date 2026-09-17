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Incendio in Contrada Polese a Campobasso: le fiamme arrivano a ridosso delle abitazioni

Coinvolti unâ€™area boschiva e un oliveto, distrutta anche una piccola rimessa

AttualitÃ 
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Incendio di vegetazione e bosco in contrada Polese a Campobasso, dove le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate in poco tempo a ridosso di alcune abitazioni.

Il rogo ha interessato il bosco e un oliveto. Ãˆ andata inoltre distrutta una piccola rimessa con mezzi di giardinaggio.

Alle 14:45 Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con unâ€™autopompaserbatoio e un modulo antincendio. Lâ€™intervento ha permesso di bloccare lâ€™incendio nelle immediate vicinanze delle strutture antropizzate, caratterizzando il rogo come incendio di interfaccia.

In supporto Ã¨ arrivata anche unâ€™altra squadra con unâ€™autopompaserbatoio e unâ€™autobotte. Sul posto anche i Carabinieri Forestali e due squadre di volontari A.I.B. della Regione Molise.


 

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