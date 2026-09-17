Incendio in Contrada Polese a Campobasso: le fiamme arrivano a ridosso delle abitazioni

Incendio di vegetazione e bosco in contrada Polese a Campobasso, dove le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate in poco tempo a ridosso di alcune abitazioni.
Il rogo ha interessato il bosco e un oliveto. Ãˆ andata inoltre distrutta una piccola rimessa con mezzi di giardinaggio.
Alle 14:45 Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso con unâ€™autopompaserbatoio e un modulo antincendio. Lâ€™intervento ha permesso di bloccare lâ€™incendio nelle immediate vicinanze delle strutture antropizzate, caratterizzando il rogo come incendio di interfaccia.
In supporto Ã¨ arrivata anche unâ€™altra squadra con unâ€™autopompaserbatoio e unâ€™autobotte. Sul posto anche i Carabinieri Forestali e due squadre di volontari A.I.B. della Regione Molise.