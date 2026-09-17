Villacanale, festa dei Santi e saluto a don Francesco Martino: la comunità accoglie il nuovo parroco

Fine settembre ricco di celebrazioni nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Villacanale, con la festa dedicata ai Santi Rocco, Michele Arcangelo e Antonio di Padova e la peregrinatio di San Francesco d’Assisi, nell’ottavo centenario della morte.

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre, alle ore 20, con una cena comunitaria di commiato offerta dal parroco don Francesco Martino, che saluterà la comunità dopo gli anni trascorsi alla guida della parrocchia.

Lunedì 28 settembre, alle 11.30, sarà celebrata la Messa in onore di San Rocco.

Il momento centrale sarà martedì 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo. Alle 10.30 è prevista l’accoglienza in piazza San Giocondino della statua di San Francesco e la processione verso la chiesa parrocchiale. Alle 11 si terrà la solenne Messa in onore del patrono, seguita dal ringraziamento a don Martino e dalla processione per le vie del paese.

Mercoledì 30 settembre, festa di Sant’Antonio di Padova, è invece previsto l’ingresso del nuovo amministratore parrocchiale, Padre Moise Kalulè Kasanga. Alle 10.30 il vescovo di Trivento, monsignor Camillo Cibotti, accoglierà il nuovo amministratore in piazza San Giocondino. Seguiranno il rito di ingresso, la Santa Messa e la processione per le vie di Villacanale, animata dal nuovo amministratore.

Le processioni saranno accompagnate dalla Banda “Città di Montesarchio”.

Un passaggio importante per la comunità di Villacanale, che saluterà don Francesco Martino e accoglierà Padre Moise Kalulè Kasanga, nel segno della continuità della vita religiosa e comunitaria della frazione.