Trivento, incendio di sterpaglie in contrada Codacchio: coinvolta una legnaia

Il rogo ha interessato la vegetazione e le fiamme sono arrivate anche nei pressi di una rimessa di mezzi agricoli, prima di essere arrestate evitando che potessero coinvolgere la struttura.

Poco prima delle 18 Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, supportata da unâ€™ulteriore autobotte. Sul posto era giÃ arrivata la squadra A.I.B. di Trivento, la cui pronta collaborazione ha permesso di arrestare le fiamme prima che potessero coinvolgere la rimessa di mezzi agricoli.

Presenti anche i Carabinieri di Torella. Lâ€™intervento Ã¨ proseguito per la bonifica e la messa in sicurezza dellâ€™area.