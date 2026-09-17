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Trivento, incendio di sterpaglie in contrada Codacchio: coinvolta una legnaia

Le fiamme sono state arrestate prima che potessero coinvolgere una rimessa di mezzi agricoli.

AttualitÃ 
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Il rogo ha interessato la vegetazione e le fiamme sono arrivate anche nei pressi di una rimessa di mezzi agricoli, prima di essere arrestate evitando che potessero coinvolgere la struttura.

Poco prima delle 18 Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, supportata da unâ€™ulteriore autobotte. Sul posto era giÃ  arrivata la squadra A.I.B. di Trivento, la cui pronta collaborazione ha permesso di arrestare le fiamme prima che potessero coinvolgere la rimessa di mezzi agricoli.

Presenti anche i Carabinieri di Torella. Lâ€™intervento Ã¨ proseguito per la bonifica e la messa in sicurezza dellâ€™area.

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