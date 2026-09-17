Villetta Barrea, si avvicina troppo a un cervo per un selfie: lâ€™animale lo carica, turista in ospedale

Si avvicina a un cervo per scattare un selfie, ma l'animale lo carica.

Ãˆ accaduto questa mattina a Villetta Barrea, borgo lacustre in provincia dell'Aquila, nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dove un turista di 57 anni Ã¨ stato soccorso e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, dove gli Ã¨ stato riscontrato un trauma addominale.

L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all'avvicinamento alla fauna selvatica, in particolare in un territorio dove la presenza dei cervi Ã¨ diventata anche un'attrazione per residenti e turisti.