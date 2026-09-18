Termoli, cambio al vertice del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza: il Ten. Col. Angelino subentra al Ten. Col. Castellaneta

In data odierna, presso il Reparto Aeronavale Molise della Guardia di Finanza di Termoli, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante. Il Ten. Col. Ernesto Castellaneta, cedente, lascia lâ€™incarico per il subentrante Ten. Col. Giuseppe Angelino.

Lâ€™evento si Ã¨ svolto alla presenza del Comandante Regionale Molise delle Fiamme Gialle, Generale di Brigata Danilo Petrucelli. Alla cerimonia ha preso parte il personale del Reparto Aeronavale, unitamente a una rappresentanza di militari della Compagnia di Termoli e ai delegati della locale Sezione dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (ANFI).

Nel cedere il comando dopo un intenso periodo di servizio, il Ten. Col. Ernesto Castellaneta ha espresso profonda gratitudine e un sentito ringraziamento per la costante collaborazione e per lâ€™alta qualitÃ dellâ€™attivitÃ istituzionale svolta da tutti i finanzieri del Reparto Aeronavale e della dipendente Stazione Navale di Termoli.

Lâ€™Ufficiale subentrante, Ten. Col. Giuseppe Angelino, ha manifestato il proprio entusiasmo per il nuovo e prestigioso incarico. Ha inoltre assicurato il massimo impegno al Comandante Regionale nel proseguire con determinazione il cammino tracciato dal suo predecessore, ringraziando calorosamente tutte le autoritÃ e gli ospiti intervenuti.

A conclusione della cerimonia, il Generale di Brigata Danilo Petrucelli ha espresso parole di ringraziamento al Ten. Col. Castellaneta per la dedizione, la competenza e l' azione di comando espressa alla guida del Reparto, formulando al contempo i migliori auspici di buon lavoro al subentrante, Ten. Col. Angelino, per il delicato e importante compito che lo attende.



