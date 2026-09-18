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Termoli, faida tra due famiglie Sinti: incendi dâ€™auto, minacce di morte e tentati investimenti. Due arresti

AttualitÃ 
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La Squadra Mobile della Questura di Campobasso, coadiuvata da personale del Commissariato di Termoli, questa mattina ha eseguito due misure cautelari, rispettivamente, di custodia in carcere e di arresti domiciliari, emesse dal GIP presso il Tribunale di Larino nei confronti di due uomini appartenenti alla comunitÃ  Sinti, residenti a Termoli e indagati per tentato omicidio, atti persecutori aggravati, minacce e violenza privata nei confronti di due persone, appartenenti ad altra famiglia Sinti. 

I fatti che hanno condotto all'adozione delle misure cautelari hanno avuto inizio nel mese di gennaio di quest'anno, quando, per futili motivi, si Ã¨ verificata una violenta lite tra i protagonisti della vicenda. Il clima di rivalitÃ  Ã¨ poi degenerato in vari episodi di liti interpersonali, incendi di auto, minacce reciproche, anche di morte, e tentativi di investimenti con auto di grande cilindrata e potenza. Solo l'intervento immediato dei poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato, che grazie all'attivitÃ  tecnica in corso si sono resi conto di quanto stava accadendo, ha reso possibile in una circostanza bloccare l'auto, evitando cosÃ¬ ulteriori conseguenze. 

L'indagine condotta dal personale della Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi del Commissariato di Termoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, ha consentito di ricostruire i profili di responsabilitÃ  dei due fratelli, entrambi con numerosi precedenti penali a carico, portando all'emissione delle misure cautelari eseguite in data odierna.

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