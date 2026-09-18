Roccasicura (IS). Denunciato il responsabile dell’incendio boschivo in loc. “Vignale”.

Roccasicura (IS): I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Carovilli hanno deferito all' Autorità Giudiziaria il responsabile dell'incendio boschivo verificatosi il 15 settembre scorso nel Comune di Roccasicura (IS), in località "Vignale". L'incendio ha interessato una superficie di oltre un ettaro costituita da oliveto, vegetazione incolta e alcune piante di latifoglie a margine del bosco. Le indagini condotte dagli uomini dell'Arma Forestale, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri di Carovilli, hanno evidenziato la natura colposa dell'evento, verificatosi a seguito della ripulitura di un oliveto e bruciatura dei residui vegetali da parte del denunciato che, non riuscendo a controllare il fuoco, causava un incendio boschivo. Per spegnere le fiamme, sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Isernia e gli operai AIB della Regione Molise.