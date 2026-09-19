Trattore si ribalta in località Capruccia Isernia: conducente incastrato, salvato dai Vigili del Fuoco

Poco dopo le ore 17:00 di oggi, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è intervenuta in località Capruccia per un incidente agricolo. Per cause in corso di accertamento, un trattore si è ribaltato, lasciando il conducente incastrato nel mezzo. I Vigili del Fuoco, mediante l'impiego delle attrezzature in dotazione e al termine di una complessa operazione di soccorso, sono riusciti a liberare l'uomo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Isernia per gli accertamenti di competenza