Bonus libri di testo 2026, dalla Regione Molise più risorse e tre fasce ISEE: domande al Comune entro i termini stabiliti

Il Bonus libri di testo che quest'anno mette in campo la Regione Molise è molto più corposo degli anni precedenti. Per la prima volta sono previste 3 fasce ISEE e soprattutto è aumentata moltissimo la dotazione finanziaria complessiva. Le domande, senza allegare scontrini e/o attestazioni delle librerie, devono essere presentate presso il Comune di residenza, allegando obbligatoriamente ISEE entro una data che ciascun Conune definisce. Gli stessi Comuni obbligatoriamente dovranno trasmettere alla Regione le domande entro e non oltre il 15 ottobre. Ti invio anche modulo che dovrà essere compilato e consegnato al Comune