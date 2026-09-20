Popoli e sette, tra coscienza individuale e responsabilitÃ  collettiva: la poesia di Enzo Delli Quadri

Popoli e Sette
Popoli e sette Ã¨ una poesia di Enzo Delli Quadri che invita a distinguere con chiarezza tra popolo e setta. Un popolo Ã¨ fatto di milioni di coscienze, storie e sensibilitÃ diverse; non puÃ² essere giudicato in blocco. Le sette, invece, si riconoscono per un'adesione ideologica e identitaria che puÃ² rendere i loro membri corresponsabili delle scelte del gruppo.
Tra le sette conosciute, aggiungerei alcuni movimenti politici italiani europei mondiali.
Popoli e Sette
Non fate d'un sol volto
â€¨l'immagine d'un popolo;
â€¨le genti sono un mareâ€¨
di voci e di coscienze.
C'Ã¨ chi resiste al male,â€¨
chi piega la sua testa;â€¨
chi paga col silenzio,â€¨
chi sfida la tempesta.
Un capo passa e muta,â€¨
il popolo rimane;â€¨
nei secoli le vociâ€¨
non parlan mai insieme.
Un trono dura un giorno,â€¨
un popolo millenni;â€¨
nessuno puÃ² rinchiuderloâ€¨
nel pugno d'un potente.
L'Italia e la Germania,â€¨
la Russia d'ogni tempo,â€¨
conobbero il consenso,â€¨
ma pure il suo dissenso.
Non dire dunque mai:â€¨
Â«Colpevole Ã¨ un popoloÂ»;â€¨
la colpa porta un nome,â€¨
ha sempre un volto umano.
CosÃ¬ ogni nazioneâ€¨
non vive d'una voce;â€¨
c'Ã¨ chi sostiene il Capo,â€¨
chi contro invece invoca.
C'Ã¨ chi condanna il sangue,â€¨
chi ancora guerra vuole;â€¨
non puoi legare un popoloâ€¨
a ciÃ² che un Capo impone.
Diversa, i ver, Ã¨ la setta:â€¨
pretende un solo credo,
â€¨non tollera il dissenso,â€¨
non lascia spazio al dubbio.
La setta vuole il gregge,â€¨
non uomini pensanti,
la setta cerca l'ecoâ€¨
di una sola voce.
Biasimiam chi comanda,
â€¨chi semina violenza;â€¨
biasimiam chi l'approvaâ€¨
con libera coscienza.
Lasciamo fuori i popoliâ€¨
dall'odio e dal disprezzo:
â€¨le colpe han un sol volto,
â€¨i popoli milioni.
Chi li confonde insieme
â€¨non rende mai giustizia:â€¨
condanna una coscienza,â€¨
non tutta una nazione.
Enzo Delli Quadri
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".