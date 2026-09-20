Popoli e sette, tra coscienza individuale e responsabilitÃ  collettiva: la poesia di Enzo Delli Quadri

Popoli e Sette



Popoli e sette Ã¨ una poesia di Enzo Delli Quadri che invita a distinguere con chiarezza tra popolo e setta. Un popolo Ã¨ fatto di milioni di coscienze, storie e sensibilitÃ diverse; non puÃ² essere giudicato in blocco. Le sette, invece, si riconoscono per un'adesione ideologica e identitaria che puÃ² rendere i loro membri corresponsabili delle scelte del gruppo.

Tra le sette conosciute, aggiungerei alcuni movimenti politici italiani europei mondiali.



Popoli e Sette

Non fate d'un sol volto

â€¨l'immagine d'un popolo;

â€¨le genti sono un mareâ€¨

di voci e di coscienze.



C'Ã¨ chi resiste al male,â€¨

chi piega la sua testa;â€¨

chi paga col silenzio,â€¨

chi sfida la tempesta.



Un capo passa e muta,â€¨

il popolo rimane;â€¨

nei secoli le vociâ€¨

non parlan mai insieme.



Un trono dura un giorno,â€¨

un popolo millenni;â€¨

nessuno puÃ² rinchiuderloâ€¨

nel pugno d'un potente.



L'Italia e la Germania,â€¨

la Russia d'ogni tempo,â€¨

conobbero il consenso,â€¨

ma pure il suo dissenso.



Non dire dunque mai:â€¨

Â«Colpevole Ã¨ un popoloÂ»;â€¨

la colpa porta un nome,â€¨

ha sempre un volto umano.



CosÃ¬ ogni nazioneâ€¨

non vive d'una voce;â€¨

c'Ã¨ chi sostiene il Capo,â€¨

chi contro invece invoca.



C'Ã¨ chi condanna il sangue,â€¨

chi ancora guerra vuole;â€¨

non puoi legare un popoloâ€¨

a ciÃ² che un Capo impone.



Diversa, i ver, Ã¨ la setta:â€¨

pretende un solo credo,

â€¨non tollera il dissenso,â€¨

non lascia spazio al dubbio.



La setta vuole il gregge,â€¨

non uomini pensanti,

la setta cerca l'ecoâ€¨

di una sola voce.



Biasimiam chi comanda,

â€¨chi semina violenza;â€¨

biasimiam chi l'approvaâ€¨

con libera coscienza.



Lasciamo fuori i popoliâ€¨

dall'odio e dal disprezzo:

â€¨le colpe han un sol volto,

â€¨i popoli milioni.



Chi li confonde insieme

â€¨non rende mai giustizia:â€¨

condanna una coscienza,â€¨

non tutta una nazione.

Enzo Delli Quadri