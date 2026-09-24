Violenza digitale, nasce in Molise una rete di tutela per le vittime: Â«Le parole dâ€™odio non possono restare impuniteÂ»

"Violenza digitale: le parole d'odio non possono restare impunite" Ã¨ stato il titolo della conferenza stampa tenuta questa mattina dalla consigliera regionale del Molise Alessandra Salvatore nei locali del Samnium Innovation Hub di Campobasso (che ha messo gratuitamente a disposizioni gli spazi sposando la causa). Con lei al tavolo la psicologa e psicoterapeuta Giulia Leonelli; in sala esponenti del Partito Democratico (i consiglieri regionali Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla e la vicepresidente del Pd Molise, Candida Stellato), rappresentati di associazioni e della societÃ civile (Loreto Tizzani per l'Anpi, Carmen Ciccotelli per Anffas e la professoressa Marilena Ascione) e dell'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marialuisa Forte (oltre a lei anche l'assessore Giose Trivisonno e la consigliera Annamaria Trivisonno).

Prevenzione, supporto alle vittime, responsabilitÃ di chi, dietro uno schermo, pensa di poter insultare o minacciare senza conseguenze: sono stati alcuni dei temi trattati nel corso dell'incontro in cui Ã¨ stato spiegato in che modo si puÃ² offrire un sostegno concreto alle vittime dell'odio online, grazie alla collaborazione con un pool di avvocate che valuterÃ i casi segnalati.

"L'obiettivo - ha detto Salvatore - Ã¨ aiutare chi subisce attacchi sui social o attraverso altri strumenti digitali a capire se quei comportamenti configurino condotte illecite sul piano civilistico o addirittura reati. Le vittime potranno inviare una mail all'indirizzo disarmiamoleparole@libero.it, allegando gli screenshot dei messaggi o dei contenuti offensivi. SarÃ il team di legali a esaminare il materiale e a fornire una prima valutazione, indicando gli strumenti a disposizione, compresa l'eventuale possibilitÃ di inviare una lettera di messa in mora e richiedere un risarcimento dei danni, e supportando le persone destinatarie dei messaggi violenti e/o denigratori ".

Per Salvatore Ã¨ questa una delle strade da percorrere per iniziare a mettere un freno a forme ormai intollerabili di odio digitale. Ãˆ stato sottolineato come spesso la violenza verbale sul web venga sottovalutata, nonostante le conseguenze possano essere molto pesanti.

"Sono tante le sfumature dell'odio: a parte le forme piÃ¹ gravi di violenza digitale, dilagano offese, ingiurie e frasi denigratorie del tutto ingiustificabili e che nulla hanno a che vedere col sacrosanto diritto di critica. La violenza digitale colpisce soprattutto donne e ragazze, si colpisce la sfera personale e sessuale, se hanno ruoli pubblici o, come nel mio caso, fanno politica, il fenomeno Ã¨ ulteriormente visibile e accentuato". Nel corso della conferenza ha portato alcuni esempi di insulti comparsi sui social a commento di sue iniziative politiche, per testimoniare quanto il fenomeno sia diffuso e trasversale.

A soffermarsi proprio sugli effetti psicologici della violenza digitale Ã¨ stata la dottoressa Giulia Leonelli.

Secondo la psicoterapeuta, l'anonimato o la distanza fisica dello schermo abbassano il senso di responsabilitÃ di chi offende, favorendo comportamenti che nella vita reale sarebbero meno frequenti. "Le conseguenze, perÃ², ricadono interamente sulle vittime" ha detto.

Leonelli ha descritto un percorso che puÃ² diventare molto doloroso: "Perdita di autostima, vergogna, isolamento e una progressiva riduzione del proprio spazio di vita e delle relazioni sociali". Situazioni estreme, specie tra i piÃ¹ giovani, in cui la violenza digitale ha contribuito a episodi di autolesionismo e, nei casi piÃ¹ gravi, anche a gesti suicidari.

Durante l'incontro Ã¨ stato sottolineato come il contrasto all'odio online passi per un lavoro condiviso con scuole, famiglie e mondo educativo, per costruire una cultura del rispetto, dell'educazione affettiva, dell'empatia (sul tema sempre la consigliera Salvatore Ã¨ prima firmataria e proponente di una proposta di legge ad hoc) e accompagnare i piÃ¹ giovani a un uso piÃ¹ consapevole delle tecnologie, anche ponendo limiti e regole quando necessario.

Diversi gli interventi a sostegno dell'iniziativa che ha il fulcro nella creazione di una rete di tutela pensata per offrire alle vittime uno strumento concreto per reagire all'odio digitale e non affrontarlo da sole.