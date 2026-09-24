GdF Isernia: San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. Celebrata la Santa Messa

Questa mattina a Isernia, presso la Chiesa del Sacro Cuore, Ã¨ stata celebrata la Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, proclamato nel 1934 patrono della Guardia di Finanza dal Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII).

Alla funzione liturgica, officiata da S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti, Vescovo di Isernia, Venafro e Trivento, concelebrata dal Cappellano Militare, Don Giuseppe Graziano e dal Parroco, Fra Luigi Maria Pio Chiarolanza, hanno preso parte le massime autoritÃ civili e militari della provincia, accolte dal Comandante Provinciale Col. Massimiliano Bolognese, nonchÃ© tutti gli Ufficiali ed una nutrita rappresentanza di militari del Comando Provinciale.

Nel corso della cerimonia Ã¨ stato ricordato il sacrificio dei Finanzieri caduti, in tempo di guerra e in servizio, il cui fulgido esempio deve essere continua fonte di ispirazione, sollecitando a operare sempre con lealtÃ , spirito di sacrificio e senso del dovere.

Al termine della funzione liturgica, conclusa con la lettura della preghiera del finanziere, Il Comandante Provinciale, nel sottolineare quanto la ricorrenza odierna sia sentita tra i finanzieri, ha ringraziato le autoritÃ presenti per la loro partecipazione e per la preziosa vicinanza riservata alle Fiamme Gialle isernine.

Il Colonnello Bolognese ha espresso profonda gratitudine ai finanzieri in servizio, chiamati ogni giorno ad operare, con il prezioso supporto delle proprie famiglie, a tutela della legalitÃ economica -finanziaria, condizione indispensabile per un sano e solidale sviluppo della societÃ , rivolgendo un pensiero al personale in congedo, prezioso custode dei valori e delle tradizioni del Corpo.