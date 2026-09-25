Agnone ospita la XV Festa Interregionale ANP: due giorni dedicati alle aree interne e alla qualità della vita

Il 26 e 27 settembre l’appuntamento dell’Associazione Nazionale Pensionati CIA riunirà delegazioni di Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria

Agnone si prepara ad accogliere la XV Festa Interregionale dell’ANP-CIA, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, con la partecipazione delle delegazioni provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria.

Al centro della manifestazione saranno le aree interne e la qualità della vita, con particolare attenzione a salute, welfare, servizi essenziali e futuro dei territori. Un tema particolarmente significativo per le comunità dell’entroterra, chiamate a confrontarsi con spopolamento, invecchiamento della popolazione e difficoltà nell’accesso ai servizi.

La giornata di sabato 26 settembre prenderà il via alle 15.30, al Teatro Italo Argentino, con il convegno dal titolo “Aree Interne, persone al centro: salute, welfare e qualità della vita”.

Dopo l’apertura della festa e il benvenuto alle delegazioni, sono previsti i saluti istituzionali di Angiolino Simone, presidente ANP Molise, Vincenzo D’Alessandro, presidente CIA Molise, Daniele Saia, sindaco di Agnone, e Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise.

Seguiranno le relazioni di Luca Di Salvatore, dell’Università degli Studi del Molise, su “Il futuro delle aree interne”, e di Giuliano Resce, sempre dell’Unimol, su “Sanità e servizi essenziali nelle aree interne”.

Il programma prevede quindi gli interventi di Erica Sciullo, assessore alle Pari Opportunità, alle Politiche Sociali e alla Sanità del Comune di Agnone, Giovanni Amedeo Di Nucci, consigliere del Comune di Agnone con delega alla Sanità, e Stefania Passarelli, vicepresidente del Consiglio regionale del Molise e consigliera delegata alle Politiche sociali e al Welfare.

Le conclusioni saranno affidate a Matteo Valentino, presidente nazionale ANP-CIA.

La giornata si concluderà alle 20, al Palasport di Viale Europa, con la cena conviviale.

La festa proseguirà domenica 27 settembre. Alle 10, in piazza Plebiscito, è previsto il raduno delle delegazioni, seguito alle 10.30 dal concerto bandistico della “Lorenz Band” di Gambatesa, con sfilata fino a piazza Unità d’Italia.

Alle 11 spazio agli interventi dei presidenti delle ANP-CIA di Molise, Lazio, Marche, Abruzzo, Sardegna, Toscana e Umbria, sempre in piazza Unità d’Italia.

Una due giorni che porta dunque ad Agnone una rappresentanza interregionale dell’ANP-CIA e che mette al centro le persone, i servizi e il futuro delle aree interne, sintetizzati nello slogan della manifestazione: “Insieme per il territorio, per le persone, per il futuro”.