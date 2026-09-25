Isernia, aggredisce e rapina un connazionale in un edificio abbandonato: denunciato 20enne

Stazione di Isernia, a conclusione di una attivitÃ dâ€™indagine, hanno deferito in stato di libertÃ alla competente AutoritÃ Giudiziaria un ventenne di origine egiziana, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine e ritenuto responsabile del reato di rapina ai danni di un connazionale. I fatti prendono avvio negli ultimi giorni dello scorso agosto quando la vittima si Ã¨ presentata presso i locali della Stazione Carabinieri per sporgere denuncia.

Secondo quanto ricostruito dai militari dellâ€™Arma, l'episodio si era verificato intorno alle ore 08:30 del mattino all'interno di un edificio abbandonato in via Chiaie dove la vittima, un 19nne di origini egiziane, di aveva trovato riparo per la notte. Il giovane, mentre si trovava all'interno della struttura, Ã¨ stato sorpreso da un conoscente che lo ha aggredito brutalmente con calci e pugni. Dopo aver sopraffatto la vittima, l'aggressore si Ã¨ impossessato dei suoi documenti personali e del suo smartphone, un iPhone, per poi dileguarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce.

I Carabinieri della Stazione di Isernia hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Lo snodo fondamentale delle indagini Ã¨ giunto dall'esame minuzioso dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area circostante il luogo dell'evento. L'analisi incrociata delle immagini e la conoscenza delle dinamiche locali nonchÃ© dei soggetti con precedenti, hanno permesso ai Carabinieri di identificare con certezza l'autore della rapina, portando al suo deferimento all'AutoritÃ Giudiziaria.

Lâ€™esito di questa attivitÃ investigativa conferma l'impegno profuso dalla Stazione dei Carabinieri nel presidio continuo del territorio, nonchÃ© lâ€™importanza di denunciare tempestivamente ogni fatto, per permettere lâ€™immediato intervento dellâ€™Arma. La presenza vigile e capillare delle pattuglie, unita alla profonda conoscenza del territorio e delle persone, rappresenta un presidio di legalitÃ fondamentale, in grado di garantire risposte rapide e concrete anche nelle aree piÃ¹ defilate della cittÃ e a tutela di ogni fascia della popolazione.