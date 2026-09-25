Il Maggiore Francesco IODICE lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Isernia

Dopo 3 anni al Comando della Compagnia Carabinieri di Isernia, il Maggiore Francesco IODICE è stato trasferito al Nucleo Investigativo di Taranto con l’incarico di Comandante.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2006, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli Studi “Orientale” di Napoli. Ha iniziato la sua formazione professionale presso la Scuola Ufficiali di Roma e nel 2007 ha assunto, con il grado di Tenente, il Comando di un Plotone presso il 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, dove è stato prevalentemente impegnato in servizi di Ordine Pubblico non solo in Campania ma anche nel resto d’Italia, ove era necessario rinforzare i dispositivi locali. Dal 2012 al 2019 ha assunto il Comando della Tenenza Carabinieri di Melito di Napoli (NA) e si è trovato ad operare in un territorio pervaso da fenomeni ad alto indice di criminalità. Successivamente ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Molfetta (BA) che ha retto per quattro anni ottenendo brillanti risultati in termini di contrasto alla criminalità.

La professionalità, disponibilità e dedizione all’Istituzione dimostrate durante la sua permanenza al Comando Compagnia Carabinieri di Isernia, gli hanno consentito di raggiungere importanti risultati nell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, meritandosi encomi ed elogi dai suoi superiori e attestati di stima da parte dei cittadini residenti.