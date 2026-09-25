Tragedia al Terminal di Campobasso: 41enne muore davanti al figlio. La sindaca Forte: «Cordoglio alla famiglia e grazie all’operatore Sea che si è preso cura del bambino»

(Campobasso, 25 settembre 2026).

La sindaca Marialuisa Forte e l’Amministrazione comunale

esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 41

anni deceduta questa mattina al Terminal degli autobus di Campobasso, mentre si

trovava in città per rinnovare il permesso di soggiorno. Una morte improvvisa

che ha colpito profondamente l’intera comunità e che assume un significato

ancora più doloroso per le circostanze in cui si è verificata, davanti agli

occhi del figlio piccolo che era con lei.

A

lui, al marito, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene va l’abbraccio

sincero e commosso dell’Amministrazione comunale. Una donna che aveva lasciato

il proprio Paese per costruire in Italia un futuro migliore per la sua famiglia

e per i suoi figli, e che questa mattina stava affrontando un percorso di vita

fatto di responsabilità, sacrifici e speranze.

In

una giornata segnata da un dolore così grande, desideriamo esprimere un sentito

ringraziamento alla Sea e, in particolare, a Michele Palladino che con

straordinaria umanità, sensibilità e senso del dovere si è preso cura del

bambino nei momenti immediatamente successivi alla tragedia, accompagnandolo e

assistendolo fino all’arrivo dei familiari. Il suo gesto rappresenta il volto

migliore della nostra comunità: quello della solidarietà, dell’attenzione verso

gli altri e della capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti alla

sofferenza.

Quanto accaduto evidenzia inoltre l’importanza del presidio attivo all’interno del Terminal, una struttura frequentata quotidianamente da centinaia di cittadini, studenti e lavoratori. La presenza costante del personale e delle attività di vigilanza e assistenza rappresenta un elemento fondamentale di sicurezza, supporto e vicinanza alle persone che vivono questo luogo ogni giorno. fai titolo spiega accaduto