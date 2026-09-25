Tragedia al Terminal di Campobasso: 41enne muore davanti al figlio. La sindaca Forte: «Cordoglio alla famiglia e grazie all’operatore Sea che si è preso cura del bambino»

(Campobasso, 25 settembre 2026).
La sindaca Marialuisa Forte e l’Amministrazione comunale
esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della donna di 41
anni deceduta questa mattina al Terminal degli autobus di Campobasso, mentre si
trovava in città per rinnovare il permesso di soggiorno. Una morte improvvisa
che ha colpito profondamente l’intera comunità e che assume un significato
ancora più doloroso per le circostanze in cui si è verificata, davanti agli
occhi del figlio piccolo che era con lei.
A
lui, al marito, ai familiari e a quanti le hanno voluto bene va l’abbraccio
sincero e commosso dell’Amministrazione comunale. Una donna che aveva lasciato
il proprio Paese per costruire in Italia un futuro migliore per la sua famiglia
e per i suoi figli, e che questa mattina stava affrontando un percorso di vita
fatto di responsabilità, sacrifici e speranze.
In
una giornata segnata da un dolore così grande, desideriamo esprimere un sentito
ringraziamento alla Sea e, in particolare, a Michele Palladino che con
straordinaria umanità, sensibilità e senso del dovere si è preso cura del
bambino nei momenti immediatamente successivi alla tragedia, accompagnandolo e
assistendolo fino all’arrivo dei familiari. Il suo gesto rappresenta il volto
migliore della nostra comunità: quello della solidarietà, dell’attenzione verso
gli altri e della capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti alla
sofferenza.
Quanto accaduto evidenzia inoltre l’importanza del presidio attivo all’interno del Terminal, una struttura frequentata quotidianamente da centinaia di cittadini, studenti e lavoratori. La presenza costante del personale e delle attività di vigilanza e assistenza rappresenta un elemento fondamentale di sicurezza, supporto e vicinanza alle persone che vivono questo luogo ogni giorno. fai titolo spiega accaduto