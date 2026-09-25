Il 3 e 4 ottobre torna “La Mela di AISM” in Molise

Volontari in varie piazze per sostenere la ricerca, i servizi e i diritti delle persone con sclerosi multipla.

Campobasso, 25 settembre 2026

Torna anche quest'anno “La Mela di AISM”, la campagna nazionale di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sabato 3 e domenica 4 ottobre i volontari saranno presenti in diverse piazze molisane per offrire la tradizionale borsa rossa di AISM, contenente un sacchetto da 1,8 kg di una delle tre varietà di mele disponibili – Noared (rosse), Golden Delicious (gialle) oppure Granny Smith (verdi) – a fronte di una donazione minima di 12 euro. Il ricavato dell'iniziativa contribuirà a sostenere la ricerca scientifica, i servizi e la tutela dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

"La sclerosi multipla colpisce soprattutto i giovani, proprio nel momento in cui si costruiscono il futuro, il lavoro e una famiglia. Per questo essere presenti nelle piazze con “La Mela di AISM” significa trasformare un gesto di solidarietà in un aiuto concreto: ogni borsina sostiene la ricerca, i servizi e la tutela dei diritti, affinché sempre più persone possano guardare al futuro con fiducia”, a dichiararlo è Gino Donatelli, referente della sezione regionale AISM Molise.

La sclerosi multipla colpisce i giovani

La sclerosi multipla è una malattia che colpisce i giovani. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, dopo i traumi. Ad oggi, in Molise sono 850 le persone che convivono con la sclerosi multipla. In Italia sono 150 mila e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi, una ogni tre ore. Colpisce prevalentemente le donne e una persona su due riceve la diagnosi prima dei 40 anni. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti.

Per questo AISM è al fianco di chi convive con la sclerosi multipla e le patologie correlate fin dalla diagnosi, sostenendo la ricerca, i servizi e la tutela dei diritti affinché nessuno debba rinunciare ai propri progetti di vita.

Anche quest'anno Chef Alessandro Borghese al fianco di AISM.

Volto della campagna La Mela di AISM da dodici anni, Chef Alessandro Borghese ha realizzato una speciale ricetta con le mele che unisce equilibrio, raffinatezza ed originalità, “Macaron che passion!”. Sul pieghevole dell’evento sarà presente un QR dove scaricare questa dolce creazione e tutte le altre ricette a tema ideate dallo Chef in questi anni.

Al suo fianco, la madrina, scrittrice, conduttrice e attrice Antonella Ferrari, l'attore e il ballerino Ivan Cottini e molti altri amici e sostenitori contribuiranno a rendere ancora più speciale questa edizione dell’evento.

Infine, sempre per chi ama mettersi ai fornelli, sarà possibile scoprire sul sito di AISM altre originali ricette, consigli e idee sfiziose firmate dai tanti amici al fianco dell’Associazione.

La solidarietà continua con il numero solidale 45512

Sarà possibile sostenere la ricerca con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45512. Le donazioni contribuiranno a sostenere NeuroBRITE – FISM Research Center, il centro di eccellenza di AISM dedicato alla ricerca neuroriabilitativa.

Gli importi della donazione sono 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Fastweb + Vodafone, WINDTRE, Tiscali e Geny; 5 euro da chiamata da rete fissa Convergenze e PosteMobile; 2 euro con SMS da cellulare Fastweb + Vodafone, WINDTRE, TIM, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Per conoscere la piazza AISM più vicina o prenotare la propria borsina di mele è possibile consultare www.aism.it/mela oppure contattare la sezione regionale AISM al seguente numero: 3394948912 (Gino Donatelli).



